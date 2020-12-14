Аутоантитела вызывают длительный и "тяжелый" COVID-19 – исследование

Экстремальный уровень аутоантител в иммунной системе человека может вызвать "тяжелые" симптомы коронавируса и вызвать длительный COVID-19.

Ученые выяснили, что пациенты с коронавирусом имеют большое количество аутоантител в своей крови, которые блокируют антитела организма и атакуют несколько областей, включая мозг, кровеносные сосуды и печень, пишет Daily Mail.

Это могло бы объяснить, почему некоторые больные коронавирусом испытывают долговременные симптомы – усталость, одышку и проблемы с мозгом.

Исследователи Йельского университета подсчитали количество аутоантител в крови 194 больничных работников и пациентов с COVID-19 и сравнили с 30 здоровыми сотрудниками. Они обнаружили, что у неинфицированных людей было гораздо меньше аутоантител, чем у тех, у кого был вирус.

Другая серия тестов обнаружила, что люди с большим количеством аутоантител, которые атакуют те же самые органы, которые обычно повреждены у больных COVID-19, испытывали более сильные симптомы. Учёные опасаются, что негативные последствия атаки аутоантител могут продолжаться в течение длительного времени, вызывая длительное течение коронавируса.

COVID-19 описывается как краткосрочная болезнь, вызванная инфекцией нового коронавируса SARS-Cov-2. По словам экспертов ВОЗ, люди выздоравливают в среднем в течение двух недель. Однако становится все более очевидным, что это касается не всех, а двухнедельный период является только фазой острого заболевания.

Аутоантитела – антитела, способные взаимодействовать с аутоантигенами, то есть с антигенами собственного организма. Могут образовываться спонтанно или вследствие перенесенных инфекций.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине увеличивается количество "тяжелых" больных пациентов с коронавирусной инфекцией в возрасте до 30 лет, рассказала ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская. По ее словам, еще два месяца назад такой ситуации в стране не было.