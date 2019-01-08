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''Аттракционные горки'': синоптик предупредила о капризной погоде в Украине

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Украинцев в ближайшее время ждет влажная и морозная погода. При этом температура воздуха обещает "аттракционные горки".

Такой прогноз на своей странице в Facebook дала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в среду, 9 января, холода удержатся: ночью -7... -14 градусов, на севере и в центре до -16 градусов. Снег – на Западе, Севере и в Крыму.

10 января – потепление до оттепели, на Севере и Западе -1... -4 градуса. Снег, на юге – с дождем.

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''Аттракционные горки'': синоптик предупредила о капризной погоде в Украине

НТН

11 января – снова похолодание, только на Востоке и Юге -2... + 3 градуса. Осадки по всей территории Украины, на Западе – в основном сухо.

12 января – ночью морозно, днем ​​в субботу и в течение суток 13 января, на Маланки, ощутимо потеплеет. Периодические осадки, на юге будет преобладать сухая погода.

14 января, на Василия, ночью будет небольшой морозец, днем ​​оттепель. Временами осадки, на юге – сухо.

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''Аттракционные горки'': синоптик предупредила о капризной погоде в Украине

На курортах Египта также становится холоднее. В Шарм-эль-Шейхе и Хургаде температура воздуха днем не превышает +20°.

''Аттракционные горки'': синоптик предупредила о капризной погоде в Украине
''Аттракционные горки'': синоптик предупредила о капризной погоде в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 8 января, часть территории Украины будет находиться под влиянием холодного воздуха.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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