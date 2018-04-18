АТОшник рассказал, когда украинская армия догонит российскую

Украина имеет хорошие возможности, чтобы догнать Россию в рейтинге самых сильных армий мира.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV участник АТО, военнослужащий 10-й ОГШБР Глеб Бабич, комментируя соответствующий рейтинг Global Firepower.

"За 4 года с нулевой позиции, до которой была разрушена украинская армия, мы поднялись до 29-й. Учитывая состояние абсолютного нуля, которое было вначале, мы прошли огромный путь", - отметил он.

По словам Бабича, изменения лучше всего видны изнутри – "каждый месяц, каждые полгода что-то меняется, усовершенствуется и добавляется".

"Каждый год мы будем продвигаться не на одну позицию, и этот процесс будет еще быстрее. Мы, возможно, не самая обеспеченная армия, но в этом направлении ведется работа. Армия самая обстрелянная и боеспособная. Когда приложится материальная часть, мы будем занимать первые места", - подчеркнул он.

На вопрос, смогут ли ВСУ тягаться с российской армией, участник АТО ответил: "В качественном составе – однозначно. Пройдет определенное время, и мы будем не ниже, а потом и выше. Если ничего не помешает, то в течение пары лет мы продвинемся значительно ближе к России, но думаю, что при такой ситуации Россия к нам двинется сверху вниз".

Как сообщал "Обозреватель", Вооруженные силы Украины всего за месяц поднялись на одну строчку рейтинга самых сильнейших армий мира и занимают 29 место из 136. На одну позицию наших военных опередила Греция (28 место), на строчку ниже – Чехия (30 место). Армия России находится в рейтинге на 2-й строчке - вслед за США.