Атмосферный фронт принесет дожди: синоптик уточнила, где спадет жара в Украине

В четверг, 30 июля, погоду в Украине будет предопределять холодный атмосферный фронт с северо-запада Европы, который принесет частичное ослабление жары в некоторых регионах.

Кроме этого, местами вероятны кратковременные грозовые дожди со шквалами и даже градом. Таким прогнозом на своей странице в Facebook поделилась синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, благодаря фронту в северных областях страны температура опустится до +25... +28 градусов. На западе термическая картинка существенно не изменится – там ожидается в пределах +24 ... +28 градусов. Тогда как востоке и юге жара удержится, но начнет ослабевать 31 июля-1 августа.

Атмосферный фронт, который приближается к Украине (Facebook Наталья Диденко)

В центральных областях Украины в четверг тоже ожидается высокая температура воздуха, до +29... +33 градусов, и лишь на Винниччине она не должна превысить +29.

Что касается осадков, то они 30 июля наиболее вероятны в западных областях, местами на севере, в Харьковской области. Речь идет о кратковременных грозовых дождях с возможными локальными шквалами, ливнями и градом. Поздно вечером в четверг они могут задеть и центральную часть страны. А вот на юге, в Луганской и Донецкой областях ожидается сухая погода.

В Киеве в ночь на 30 июля ожидается фронтальный дождь (Facebook Наталья Диденко)

В Киеве фронтальный дождь может начаться еще в ночь на 30 июля, осадки вероятны и днем. В четверг, отмечает синоптик, столица окажется в тылу атмосферного фронта, поэтому жара ослабнет и в течение дня ожидается +26... +28 градусов.

"Встреча июля с августом будет даже прохладной в Киеве: 31 июля и 1 августа температура воздуха составит +21... +23 градуса, а 1 августа ожидается еще и дождь", – прогнозирует Диденко.

Прогноз синоптика (Facebook Наталья Диденко)

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в августе 2020 года в Украине будет жаркой – ожидаются три пика жары с температурой до +37 градусов. Они начнутся уже после 5 августа.