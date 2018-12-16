Атакуют морозы: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

В Украине с понедельника ожидается морозная и сухая погода, лишь в западных областях будет снежить.

По данным Укргидрометцентра, температура в западных и южных областях ночью будет 3...8, днем 0...5 градусов мороза, на Закарпатье и юге Одесской области области днем 1...4 градусов тепла. На остальной территории ночью 6...11 градусов мороза, днем -3...-8.

Как сообщает на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, в Киеве 17 декабря - без осадков, на дорогах скользко, днем -4...-6 градусов мороза.

"В дальнейшем, включая с Николаем, в Украине будет морозно и сухо - антициклон северного происхождения, лишь на Западе будет сыпать снег. Поэтому актуальными подарками будут перчатки, шапки и новомодные шапочки на нос", - написала синоптик.

Как ранее сообщалOBOZREVATEL, 2019 может стать самым жарким в истории через феномен Эль-Ниньо - резкое повышение температуры поверхностного слоя воды на востоке Тихого океана.