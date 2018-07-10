Атака на ФИФА из-за Виды: украинцы высказали свою позицию

Приветствие "Слава Украине" хорватских футболистов Домагоя Виды и Огнена Вукоевича наделало много шума в мировом сообществе.

После того, как Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла предупреждение за неспортивное поведение, в сети устроили флешмоб в поддержку спортсменов. OBOZREVATEL решил узнать у читателей, как они относятся к такой инициативе.

Большинство, а именно 54% опрошенных, поддержали Виду и Вукоевича, поставив "единицу" на Facebook.

В свою очередь, 21% респондентов считают, что ФИФА еще долго будет вспоминать Украину.

Всего 15% респондентов выступили против флешмоба в соцсети. Они считают, что такая инициатива ничего не изменит.

В опросе также участвовали те, кто не знают Виду (8%). Всего на вопросы ответили 6132 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Хорватии Домагой Вида сделал официальное заявление по поводу своего совместного видео с Вукоевичем, в котором они говорят "Слава Украине!".

Игра 1/4 финала ЧМ-2018 Россия - Хорватия завершилась победой"клетчатых" с общим счетом 6:5.

Этот успех хорваты посвятили Украине, записав соответствующий ролик. Видео вызвало бурю возмущений в РФ, где потребовали ФИФА наказать хорватских игроков.

ФИФА вынесла Виде предупреждение за неспортивное поведение. 9 июля сотни пользователей написали на странице сообщение в поддержку хорватских футболистов.