Астрономы обнаружили "адскую" планету со сверхзвуковыми ветрами и каменным дождем

Астрономы обнаружили "адскую" планету с сверхнизкими и сверхвысокими температурами, сверхзвуковыми ветрами и атмосферой из камней.

Как пишет Daily Mail, небесное тело было обнаружено космическим телескопом Кеплер два года назад. Исследователи из Университета Макгилла (Канада) и Йорка (Великобритания) предсказали экстремальные условия на ней.

На территории планеты идут каменные дожди на скалы с лавовыми морями глубиной 60 миль, скорость ветра составляет более 3 тыс. миль в час, а температура поверхности составляет более 2760℃ . Это одни из самых экстремальных условий во Вселенной.

Одна сторона планеты всегда обращена к своей родительской звезде – бесконечный дневной свет приводит к температурам, которые достаточно высоки, чтобы испарить скалу. При этом другая сторона, обращенная от звезды, имеет температуру -200℃ . Она достаточно холодна, чтобы заморозить азот.

Исследователи предсказали, что планета покрыта огромным океаном магмы, простирающимся от ночной до дневной стороны планеты. На ней есть атмосфера подобно Земле, только с камнями вместо воды – сильная жара заставляет их подвергаться осаждению, как если бы они были частицами воды.

Подобно круговороту воды на Земле, когда она испаряется, поднимается в атмосферу, конденсируется и выпадает обратно в виде дождя, то же самое происходит с натрием, монооксидом кремния и диоксидом кремния на K2-141b.

На Земле дождь стекает обратно в океаны, где он снова испаряется, и круговорот воды повторяется. На K2-141b минеральный пар, образованный испарившимися камнями, уносится сверхзвуковыми ветрами и каменным дождем на холодную ночную сторону обратно в океан магмы. Затем потоки текут обратно на жаркую дневную сторону экзопланеты, где камни снова испаряются.

Подтвердить или опровергнуть предсказания ученых сможет космический телескоп Джеймса Уэбба, который должен быть запущен в следующем году.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что астрономы обнаружили в межзвездном пространстве планету-изгой, сопоставимую размерами с Землей и Марсом. Находку ученые описали в статье, опубликованной в научном журнале Astrophysical Journal Letters. Обнаруженная в созвездии Стрельца планета OGLE-2016-BLG-1928 – самая маленькая из открытых ранее.