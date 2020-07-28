Астероид размером с футбольное поле несется к Земле

Астероид 2009 PQ1, размер которого составляет от 84 до 190 метров, что сопоставимо с размером футбольного поля, летит в сторону Земли.

Он сблизится с планетой на минимальное расстояние в среду, 5 августа, сообщили в NASA. Отмечается, что он относится к группе "Аполлонов", чьи трассы полета пересекают орбиту Земли.

Космическое тело было открыто 14 августа 2009 года. В следующий раз около Земли астероид пролетит в 2137 году.

Ранее OBOZREVATEL писал, что NASA показало уникальное видео Солнца, которое снимали 10 лет.