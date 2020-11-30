"Аспирин" может помочь выжить пациентам с COVID-19

Дешевый безрецептурный препарат "Аспирин" (Ацетилсалициловая кислота) может помочь пациентам с коронавирусом выжить, помогая предотвратить образование тромбов в легких, сердце и других органах.

"Аспирин" был добавлен в исследование Recovery COVID-19, сообщила ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская в Facebook со ссылкой на medscape.com.

"Британский профессор Питер Хорби из Оксфордского университета сообщил парламентскому комитету, что "Аспирин" добавлен в исследование рандомизированной оценки терапии COVID-19 (Recovery), в котором рассматривается несколько вариантов лечения", – говорится на медицинском портале.

Исследование, проводимое Медицинской школой Университета Мэриленда, показало, что у пациентов с COVID-19 было меньше осложнений при приеме "Аспирина".

Согласно данным, опубликованным в журнале "Анестезия и обезболивание", было обследовано 412 пациентов с коронавирусом, 98 из них получали "Аспирин" за неделю до госпитализации или в течение 24 часов после госпитализации. У пациентов, получавших "Аспирин", было на 43% меньше шансов попасть в отделение интенсивной терапии, на 44% – на ИВЛ и на 47% меньше шансов умереть в больнице.

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