Врач высказался об использовании аспирина и спреев для горла при лечении COVID-19

Положительный эффект приема аспирина во время заболевания коронавирусом пока не подтвержден научными исследованиями. Но применение этого препарата при гриппе считается недопустимым.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал врач-эпидемиолог, инфекционист Алексей Галимский. "Сейчас якобы в США началось масштабное исследование по поводу применения аспирина. Есть основания полагать, что какой-то положительный эффект он производит. Но все это сейчас на уровне начальных исследований", – отметил он.

В этом контексте медик рассказал о подходе к применению аспирина, который актуален на сегодняшний день. "Подход инфекционистов таков: при острых вирусных инфекциях применения аспирина – это табу. Но везде есть вопросы дозы и есть люди, больные сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые употребляют аспирин постоянно. Таким людям прекращать этот прием не советуют", – объяснил Галимский.

Вместе с тем он добавил, что "при гриппе аспирин категорически противопоказан".

Медик также прокомментировал информацию о том, что якобы снизить риск заражения COVID-19 помогут таблетки для рассасывания или спреи для горла, содержащие хлорид цетилпиридиния. "Как по мне, это что-то из разряда фантастики", – подчеркнул Галимский.

Как писал OBOZREVATEL, ведущая инфекционист МОЗ Ольга Голубовская, ссылаясь на зарубежные источники, сообщила, что аспирин может помочь выжить пациентам с коронавирусом, поскольку предотвращает образование тромбов в легких.