Аслунд заявил о прорыве украинцев в ЕС: что известно

Граждане Украины получили больше всего разрешений на проживание в Европейском Союзе в 2017 году.

Об этом со ссылкой на данные европейского агентства статистики Eurostat сообщил шведский экономист Андерс Аслунд в своем Twitter.

В частности, по его информации, 661 874 гражданина стали обладателями вида на жительство, что составляет 21% от всех выданных разрешений.

Больше всего таких документов украинцам выдавала Польша - 88% от всех видов на жительство, или 585 тыс.

Кроме того, около 18,8 тыс. разрешений выдали украинцам в Чехии, 7,8 тыс. - в Венгрии, 4,2 тыс. - в Словакии, 3,1 тыс. - в Дании.

На втором месте по выдаче свидетельств оказались граждане Сирии (223 тыс.), на третьем – Китая (193 тыс.)

Также Аслунд, ссылаясь на данные Министерства экономического развития и торговли, отметил, что, согласно статистике мобильных операторов Украины, в первой половине 2018 года абоненты совершили 17,3 млн поездок за границу. Наиболее популярными направлениями были Польша, Россия, Венгрия, Молдова, Беларусь, Румыния и Словакия. "Не Турция?!" - подчеркнул он.

Ukrainians received the most first residence permits in EU in 2017, Eurostat reports. Of the 661,874 permits granted to Ukrainians granted, 88% were for Poland. (UBN)