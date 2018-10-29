МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
LTE планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Аслунд заявил о прорыве украинцев в ЕС: что известно

3.1тЧитать материал на украинском

Граждане Украины получили больше всего разрешений на проживание в Европейском Союзе в 2017 году.

Об этом со ссылкой на данные европейского агентства статистики Eurostat сообщил шведский экономист Андерс Аслунд в своем Twitter.

В частности, по его информации, 661 874 гражданина стали обладателями вида на жительство, что составляет 21% от всех выданных разрешений.

Больше всего таких документов украинцам выдавала Польша - 88% от всех видов на жительство, или 585 тыс.

Кроме того, около 18,8 тыс. разрешений выдали украинцам в Чехии, 7,8 тыс. - в Венгрии, 4,2 тыс. - в Словакии, 3,1 тыс. - в Дании.

Новости
Платный безвиз: украинцам придется платить за въезд в ЕС

На втором месте по выдаче свидетельств оказались граждане Сирии (223 тыс.), на третьем – Китая (193 тыс.)

Также Аслунд, ссылаясь на данные Министерства экономического развития и торговли, отметил, что, согласно статистике мобильных операторов Украины, в первой половине 2018 года абоненты совершили 17,3 млн поездок за границу. Наиболее популярными направлениями были Польша, Россия, Венгрия, Молдова, Беларусь, Румыния и Словакия. "Не Турция?!" - подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы активно ищут возможность остаться жить и работать в Литве, а вот прибывающих в страну из России стало меньше.

Поделиться в Facebook
3
Комментарии
1
9
Смешно
5
Интересно
5
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
вот так прорыв. А кто дома гиперлупы будет строить?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Пипец, это что , перемога или зрада?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Савченко Александр
Савченко Александр
"Наиболее популярными направлениями были Польша, Россия, Венгрия, Молдова, Беларусь, Румыния и Словакия. " Вислоухие, это "евросвобода" ?! За це стояв майдан ?! Вас, свинорылые, и так пускали в эти страны, а где безвиз ? Почему не Франция, Германия, Австрия, Швейцария ? Рылом не вышли, нищеброды ...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Наши блоги