Аслунд назвал позором для Зеленского намерение арестовать Порошенко

Намерения арестовать пятого президента Петра Порошенко – большой позор для президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в Twitter отметил известный аналитик американского центра Atlantic Council Андерс Аслунд.

"Если это правда, тогда это большой позор для Зеленского. Его лично избранный Генеральный прокурор намерен арестовать Порошенко. Почему бы взамен не арестовать ведущего агента Путина в Украине Виктора Медведчука, который с 17 марта 2014 находится под санкциями США?" – написал Аслунд.

Пост Аслунда в поддержку Порошенко Twitter Андерса Аслунда

Как сообщалось, ряд влиятельных мировых политиков предостерегал президента Зеленского от политических преследований Петра Порошенко. Среди них бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт, президент Европейской народной партии Дональд Туск, бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, экс-посол Канады в Украине Роман Ващук, депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс, бывший Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Также было обнародовано специальное заявление, которое подписали Председатель делегации Европейского парламента по связям с Украиной Парламентского комитета ассоциации между Украиной и Европейским Союзом Витольд Ващиковский, Председатель делегации Европейского парламента в Парламентской ассамблее Евронест Андрюс Кубилюс и вицеголова делегации Европейского парламента по связям с Украиной парламентского комитета ассоциации между Украиной и Европейским Союзом Траян Бэсеску. В заявлении указано, что нынешняя власть в Украине должна придерживаться принципов верховенства права и европейских ценностей, а дело Порошенко будет под пристальным наблюдением Европейского парламента.