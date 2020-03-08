Террористы на Донбассе обижены на Россию, но уважают Путина – Асеев

На Донбассе ненавидят обычных россиян, а вот президента РФ Владимира Путина считают великим человеком и одним из сильнейших лидеров планеты.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал бывший политзаключенный и журналист Станислав Асеев. По его словам, такое отношения к лидеру РФ на Донбассе не меняется, независимо от происходящего (полный текст интервью читайте тут).

Станислав Асеев рассказал о Путине и Донбасс

"К россиянам в изоляторе относились очень жестоко, их ненавидят. У террористов на них большая обида, особенно у тех, кто служит в "ССО" и "МГБ". Люди из этих структур – военные преступники. Они невыездные, замкнуты в этой системе. Часто даже боятся выходить за пределы изоляционного завода. То количество людей, которых они пытали, зашкаливает. Им этого никогда не простят. В то же время Россия не делает никаких шагов в сторону того, чтобы забрать их к себе, как полноценных граждан. И если в изолятор попадают обычные россияне – на них срывают особую злость. Касательно Путина – это, наверное, какой-то вид гипноза. Его политику считают правильной, а его самого – великим человеком и одним из сильнейших лидеров планеты. Отношение к нему не меняется, независимо от происходящего", – заверил Асеев.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" не имеют сил и ресурсов для дальнейшего прорыва на Донбассе. Кадровые военные России находятся в составе двух батальонов "ДНР".

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