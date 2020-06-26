Асеев – о 'выборах' в ОРДЛО: это глобальная проблема для Украины, войну нужно 'заморозить'

Бывший узник концлагеря на Донбассе, созданного Россией, журналист Станислав Асеев заявил, что, по его мнению, военный конфликт на Донбассе нужно замораживать до реального политического решения со стороны Москвы.

Такое мнение он высказал в интервью "УНИАН". По его убеждению, так называемые "выборы" на оккупированных территориях нанесут Украине вред.

"То, что наша власть пытается провести выборы на той территории, очень странно. Я даже не буду обсуждать какие-то технические моменты, связанные с организацией избирательного процесса. У меня на самом деле есть опасение того, что россияне могут согласиться, не дай Бог. Они еще не понимают, какой нанесут вред Украине, если согласятся на эти выборы, а не будут всякий раз оттягивать", – сказал он.

По мнению журналиста, принять оккупированные территории Донецкой и Луганской областей в том виде, в котором они есть сейчас, нельзя.

"Нужно понимать, что там сложилось за шесть лет, и что будет, если это вольется в национальный кровоток нашего государства без какой-либо программы реинтеграции, которая полностью отсутствует у нашей власти. Ведь там выросло уже фактически новое поколение, которому промывают мозги с первого класса школы, и заканчивая университетом. Нужно иметь понимание того, что делать с десятками тысяч комбатантов, которые принимали участие в так называемых корпусах, представляли оккупационные администрации", – сказал Асеев.

По его мнению, "выборы", если они состоятся, будут глобальной проблемой для Украины.

"Мне совершенно не понятно вот такое рвение Офиса президента любой ценой провести выборы в ближайшие месяцы. И, в общем-то, это была одна из причин, по которой я и отказался работать в ТКГ", – подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 25 июня, состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы с участием представителей ОРДЛО в составе украинской делегации. Обсуждались вопросы противоминной деятельности и обеспечения безопасности для мирного населения, новых точек разведения сил и средств и план подготовки и проведения местных выборов