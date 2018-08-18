МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Денис Казанский
Денис Казанский
Журналист, блогерВсе статьи автора

Асеев не признался разве что в распятии славянского мальчика

3.2т

Россиян, видимо, окончательно достали призывами освободить украинского журналиста Станислава Асеева, которого больше года удерживают на подвале в "ДНР", поэтому они заставили Асеева признаться на камеру в том, что он воевал в батальоне "Донбасс" и является агентом украинских спецслужб.

Обсуждать правдивость этого признания не вижу смысла. Оно противоречит даже той информации, которую российская пропаганда выкладывала ранее. В сети с 2014 года выложены списки бойцов батальона "Донбасс", которые публиковались на разных сайтах, типа "Русской весны", и ни в одном из них имени Станислава Асеева нет.

Понятно, что в плену у боевиков, которые подвергают жесточайшим пыткам даже своих, человек сделает любое признание, чтобы сохранить жизнь и здоровье. Россиянам нужно оправдать преследования журналистов и издевательства над мирными жителями, поэтому всех убитых, замученных, пленных назначают "агентами хунты", "сотрудниками ЦРУ", "членами ДРГ" и т.д. Мол, сами виноваты.

Станислав Асеев, который в сюжете не признается разве что в распятии славянского мальчика, работал журналистом, писал книги и статьи. Он остался в ОРДЛО, чтобы освещать события изнутри, видел в этом свою журналистскую миссию. Осознавал риски.

Интересно, что думал его российский "коллега" Александр Сладков, когда сидел напротив Стаса, и сознательно участвовал в создании постановочного фейка, понимая, что оговаривает невиновного человека? Каково это — разыгрывать спектакль, заранее зная заготовленные ответы и понимая, что перед тобой сидит сломленный человек, которого перед твоим визитом обрабатывали током или душили противогазом, чтобы он послушно рассказал на камеру нужные слова?

Каково это вообще — приехать из России в Донецк и издеваться над местным жителем за то, что он продолжал оставаться украинским журналистом в собственной стране? Будут ли сниться глаза Станислава Асеева бывшему человеку Александру Сладкову? Расскажет ли он об истории создания этого сюжета своим внукам?

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Денис КазанскийДенис Казанский
Темы
российская пропагандаВійна на ДонбасіАТО на Донбасі
Место
УкраинаДонецк
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНР
Источник
Источник:Facebook Дениса Казанского
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
27
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Русский Солдат
Русский Солдат
Гнусный конец карателя-бандерлога близок.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
2 из 3 ответов | показать все
Міняйло Микола
Міняйло Микола
Русский Солдат, Для нас он обыкновенное хуйло. Для таких чмошников как ты- он сцарь и бох.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Русский Солдат
Русский Солдат
Kolbin Sam, когда Бог хохлов Путин в своей речи переходит к украине, у хохлов случается оргазм, независимо от пола и возраста.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Казларылая падаль никогда правду не расскажет, ведь Козломордия существует за счет лжи и ненависти. Правда и искупление только для сильных народов, а кацапы не народ, это генетические агрессивные мрази, которых нужно либо отгородить, либо утилизировать.... хотя первое второму не мешает.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Наши блоги