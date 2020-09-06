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Артиллерийский катер "Костополь" усилил украинский флот. Фото

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Общество
3,9 т.
ВМС Украины пополнились новым артиллерийским катером

ВМС Украины пополнились новым артиллерийским катером.

В состав ВМС Украины включен малый бронированный артиллерийский катер "Костополь".

Как сообщает АрмияИнформ, катер успешно завершил все этапы заводских и государственных испытаний (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Катер получил свое имя в честь одноименного города Костополь Ривненской области, где родился и проживал морской пехотинец Алексей Кондратюк. Украинский воин героически погиб, выполняя боевое задание под Мариуполем Донецкой области 17 марта 2017 года.

На катере установлено современное навигационное и радиолокационное оборудование и вооружение для поражения целей противника. "Костополь" малозаметный для радиолокационных и инфракрасных средств противника.

Кроме того, катер оснащен системой защиты от наведения оружия противника и системой автоматической постановки дымовых и тепловых завес.

Задачей малых бронированных артиллерийских катеров является патрулирование в ближней морской зоне, охрана и оборона портов и морских или речных коммуникаций в пределах территориальных морских вод, усиления охраны государственной границы, участие в разноплановых морских операциях в акватории Черноморско-Азовского бассейна, в частности в операциях с противодействия вероятной высадки десантных средств противника на побережье.

В состав ВМС Украины включен катер "Костополь"

В состав ВМС Украины включен катер "Костополь" armyinform.com.ua

Катер получил свое имя в честь города Костополь

Катер получил свое имя в честь города Костополь armyinform.com.ua

"Костополь" малозаметный для радиолокационных и инфракрасных средств противника

"Костополь" малозаметный для радиолокационных и инфракрасных средств противника armyinform.com.ua

"Костополь" оснащен системой автоматической постановки дымовых и тепловых завес

"Костополь" оснащен системой автоматической постановки дымовых и тепловых завес armyinform.com.ua

На катере установлено современное навигационное и радиолокационное оборудование

На катере установлено современное навигационное и радиолокационное оборудование armyinform.com.ua

"Костополь" оснащен системой защиты от наведения оружия противника

"Костополь" оснащен системой защиты от наведения оружия противника armyinform.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 августа министр обороны Андрей Таран подписал приказ о принятии на вооружение ВСУ берегового ракетного комплекса 360МЦ "Нептун".

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