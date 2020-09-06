Артиллерийский катер "Костополь" усилил украинский флот. Фото

ВМС Украины пополнились новым артиллерийским катером.
В состав ВМС Украины включен малый бронированный артиллерийский катер "Костополь".
Как сообщает АрмияИнформ, катер успешно завершил все этапы заводских и государственных испытаний (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Катер получил свое имя в честь одноименного города Костополь Ривненской области, где родился и проживал морской пехотинец Алексей Кондратюк. Украинский воин героически погиб, выполняя боевое задание под Мариуполем Донецкой области 17 марта 2017 года.
На катере установлено современное навигационное и радиолокационное оборудование и вооружение для поражения целей противника. "Костополь" малозаметный для радиолокационных и инфракрасных средств противника.
Кроме того, катер оснащен системой защиты от наведения оружия противника и системой автоматической постановки дымовых и тепловых завес.
Задачей малых бронированных артиллерийских катеров является патрулирование в ближней морской зоне, охрана и оборона портов и морских или речных коммуникаций в пределах территориальных морских вод, усиления охраны государственной границы, участие в разноплановых морских операциях в акватории Черноморско-Азовского бассейна, в частности в операциях с противодействия вероятной высадки десантных средств противника на побережье.
В состав ВМС Украины включен катер "Костополь" armyinform.com.ua
Катер получил свое имя в честь города Костополь armyinform.com.ua
"Костополь" малозаметный для радиолокационных и инфракрасных средств противника armyinform.com.ua
"Костополь" оснащен системой автоматической постановки дымовых и тепловых завес armyinform.com.ua
На катере установлено современное навигационное и радиолокационное оборудование armyinform.com.ua
"Костополь" оснащен системой защиты от наведения оружия противника armyinform.com.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, 23 августа министр обороны Андрей Таран подписал приказ о принятии на вооружение ВСУ берегового ракетного комплекса 360МЦ "Нептун".
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