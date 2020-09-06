Артиллерийский катер "Костополь" усилил украинский флот. Фото

В состав ВМС Украины включен малый бронированный артиллерийский катер "Костополь".

Как сообщает АрмияИнформ, катер успешно завершил все этапы заводских и государственных испытаний (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Катер получил свое имя в честь одноименного города Костополь Ривненской области, где родился и проживал морской пехотинец Алексей Кондратюк. Украинский воин героически погиб, выполняя боевое задание под Мариуполем Донецкой области 17 марта 2017 года.

На катере установлено современное навигационное и радиолокационное оборудование и вооружение для поражения целей противника. "Костополь" малозаметный для радиолокационных и инфракрасных средств противника.

Кроме того, катер оснащен системой защиты от наведения оружия противника и системой автоматической постановки дымовых и тепловых завес.

Задачей малых бронированных артиллерийских катеров является патрулирование в ближней морской зоне, охрана и оборона портов и морских или речных коммуникаций в пределах территориальных морских вод, усиления охраны государственной границы, участие в разноплановых морских операциях в акватории Черноморско-Азовского бассейна, в частности в операциях с противодействия вероятной высадки десантных средств противника на побережье.

В состав ВМС Украины включен катер "Костополь" armyinform.com.ua

Катер получил свое имя в честь города Костополь armyinform.com.ua

"Костополь" малозаметный для радиолокационных и инфракрасных средств противника armyinform.com.ua

"Костополь" оснащен системой автоматической постановки дымовых и тепловых завес armyinform.com.ua

На катере установлено современное навигационное и радиолокационное оборудование armyinform.com.ua

"Костополь" оснащен системой защиты от наведения оружия противника armyinform.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 августа министр обороны Андрей Таран подписал приказ о принятии на вооружение ВСУ берегового ракетного комплекса 360МЦ "Нептун".

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