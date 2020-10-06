Говорил, что с ним может случиться что-то плохое, – девушка разбившегося в Ан-26 курсанта

У погибшего в самолете Ан-26 в Чугуеве курсанта университета Воздушных сил имени И. Кожедуба Артема Дудли было предчувствие, что с ним может случиться что-то плохое.

Об этом ТСН рассказала девушка Дудли Евгения. Отмечается, что парню был 21 год.

Журналисты написали, что девушка рассказывала о курсанте очень эмоционально, с точными датами, даже порой о продолжительности телефонных звонков. Весь разговор она держала в руках небольшую утку – резинку для стирания карандаша, подаренную парнем.

"Я его спрашиваю: "Зачем ты купил эту утку?". А он ответил: "Она мне с тобой ассоциируется. Мне кажется, если я ее с собой не возьму, то со мной случится что-то плохое", – передала слова Артема Евгения.

Родные отметили, что погибший был очень позитивным, его было невозможно увидеть без улыбки или без хорошего настроения.

В день перед полетом Артем написал девушке, что хочет уже домой, в отпуск. Уже вечером дозвониться до него Евгения не смогла.

"Я ему звоню, у него срабатывает автоответчик. Я записываю нежное сообщение, мол, "не хочешь со мной разговаривать". Смотрю, пишет мне его друг, который раньше никогда мне не писал. Пишет: "А с Темой все в порядке? Самолет в Чугуеве 3 часа назад разбился". Я начинаю все мониторить и ему отвечаю: "Он там был..." – вспомнила Евгения.

Близкие и учителя Артема говорят, что он просто бредил небом. Вступил в специальный лицей, далее – университет. Хотел учиться на пилота, но по баллам не прошел, поэтому решил стать штурманом.

"Друг Артема Богдан вспомнил, что за несколько дней до трагедии бывало, что вылеты откладывали из-за технических проблем. Хотя и тревоги в этих словах не было", – сказано в материале.

Артем Дудля со своей девушкой. ТСН

Напомним, 6 октября в Харькове прошла церемония прощания с курсантами и экипажем, которые погибли в катастрофе.

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