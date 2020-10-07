Говорил, что с ним может случиться что-то плохое, – девушка разбившегося в Ан-26 курсанта
У погибшего в самолете Ан-26 в Чугуеве курсанта университета Воздушных сил имени И. Кожедуба Артема Дудли было предчувствие, что с ним может случиться что-то плохое.
Об этом ТСН рассказала девушка Дудли Евгения. Отмечается, что парню был 21 год.
Журналисты написали, что девушка рассказывала о курсанте очень эмоционально, с точными датами, даже порой о продолжительности телефонных звонков. Весь разговор она держала в руках небольшую утку – резинку для стирания карандаша, подаренную парнем.
"Я его спрашиваю: "Зачем ты купил эту утку?". А он ответил: "Она мне с тобой ассоциируется. Мне кажется, если я ее с собой не возьму, то со мной случится что-то плохое", – передала слова Артема Евгения.
Родные отметили, что погибший был очень позитивным, его было невозможно увидеть без улыбки или без хорошего настроения.
В день перед полетом Артем написал девушке, что хочет уже домой, в отпуск. Уже вечером дозвониться до него Евгения не смогла.
"Я ему звоню, у него срабатывает автоответчик. Я записываю нежное сообщение, мол, "не хочешь со мной разговаривать". Смотрю, пишет мне его друг, который раньше никогда мне не писал. Пишет: "А с Темой все в порядке? Самолет в Чугуеве 3 часа назад разбился". Я начинаю все мониторить и ему отвечаю: "Он там был..." – вспомнила Евгения.
Близкие и учителя Артема говорят, что он просто бредил небом. Вступил в специальный лицей, далее – университет. Хотел учиться на пилота, но по баллам не прошел, поэтому решил стать штурманом.
"Друг Артема Богдан вспомнил, что за несколько дней до трагедии бывало, что вылеты откладывали из-за технических проблем. Хотя и тревоги в этих словах не было", – сказано в материале.
Напомним, 6 октября в Харькове прошла церемония прощания с курсантами и экипажем, которые погибли в катастрофе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла в 20:45 в пятницу, 25 сентября. Самолет разбился, когда заходил на посадку.
В результате 25 человек погибли на месте, один курсант умер в больнице, еще один выжил.
Харьковский университет Воздушных сил имени Кожедуба опубликовал подробный список погибших в авиакатастрофе.
Со своей стороны, сотрудники Службы безопасности Украины провели поминутный разбор аварии самолета.
Выяснилось, что у левого двигателя Ан-26 был превышен срок службы.
Журналист Юрий Бутусов в Facebook рассказал подробную хронологию полета Ан-26 и подготовки к нему.
Позже появилось видео последних секунд трагически оборванного полета.
В сети имеется видео первых минут из кареты скорой помощи, которая приехала на место падения военного самолета в Чугуеве.
Также место аварии Ан-26 показали с высоты птичьего полета.
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием представителей Кабинета министров и правоохранительных органов по авиакатастрофе. Он поднял вопрос выплат семьям погибших.