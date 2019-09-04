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4 сентября • обновлено в 05:45
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Art Zed
Art Zed
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Звучит российский гимн, а окружающие ковыряются в носах

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Периметр патрулирует Росгвардия, иногда прорезая родительские ряды, также в помощь им ходят какие-то саблезубые тигры с повязками "дружинник".

Перед началом действа прозвучало команда "Смирно!" и двое старшеклассников, парень и девушка, переодетых в военную форму, под музыку советского (российского) гимна, стали подымать флаги. Позже, эту самую, девушку в форме, выведут со школьного двора под руки, в полуобморочном состоянии, от полученного теплового удара. Ещё раньше, скорую просят вызвать пожилой женщине, по тому же поводу. Кстати, дежурных медиков в школе, и около неё, нет, есть Росгвардия, полиция, дружинники, охламон с цацками, представители исполкома, а медиков ни одного.

Звучит российский гимн, а окружающие ковыряются в носах

Звучит советский (российский) гимн, окружающие рыщут в телефонах, ковыряют в носах, общаются и выражают прочее безразличие, ан нет, один гиббон в футболке "россия" вытянул шею и с улыбкой мистера Бина слушает старинную загробную мелодию.

Команда "смирно!" за полчаса прозвучала несколько раз.

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Пожилая дама, с ярким макияжем и массивными перстнями на толстых пальцах, рассказывала как её внука родители подстригли модно с длинной чёлкой, но он пришёл домой и состриг её - "не хочу быть как Гитлер". Дама полностью поддержала внука, не надо как Гитлер, надо как Ленин) Ещё она упоминала (без этого у русистов ни одно застолье не обходится, наверное) Порошенко, какой он вор и что ему грозит двадцать лет тюрьмы, ещё американцы были упомянуты, ну а после, директор-вор) и ещё пару незначительных имён...

Вот такой он, первый звонок, каким его увидели в Керчи.

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