Армянин, который больше всего любил Украину: кто виноват в смерти Сергея Нигояна

В четверг, 2 августа, ему исполнилось бы 26 лет. Армянин по национальности Сергей Нигоян погиб 22 января 2014-го. Огнестрельные ранения в шею, голову и грудь, которые он получил у стадиона "Динамо", оказались несовместимыми с жизнью.

В день рождения Сергея Нигояна OBOZREVATEL собрал информацию об отважном герое, который ценой собственной жизни боролся за свободу своей Родины.

Сергею Нигояну 2 августа исполнилось бы 26 лет ukraine-memorial.org

Кем был Сергей Нигоян

Сергей Нигоян – гражданин Украины армянского происхождения. Он родился 2 августа 1993 года. Вместе с родителями проживал в селе Березноватовка на Днепропетровщине.

По образованию Сергей – учитель физкультуры, активно участвовал в различных спортивных соревнованиях, увлекался каратэ. Впрочем, была у героя и мечта – он хотел поступить в театрально-художественный колледж и стать актером.

Школьные друзья не устают подчеркивать, что Нигоян увлекался творчеством Тараса Шевченко и знал многие его произведения наизусть. Любил он и украинскую историю, а национальные идеи пропускал через сердце.

Школьные учителя пророчили герою карьеру политического деятеля, ведь, начиная еще с юных лет, ни одно политическое событие не проходила мимо его внимания.

Сергей Нигоян погиб 22 января 2014-го ukraine-memorial.org

Сергей Нигоян на Революции Достоинства

На Майдан Сергей приехал по собственной инициативе, предварительно оставив родителей. Не поддерживал ни одного из партийных лидеров, а свой приезд объяснил так – "Понял, что должен быть за Майдан". Там он был охранником, жил в палатках вместе с протестующими из Львовской и Ивано-Франковской областей, а также в Доме профсоюзов. Приезжал домой в начале января, но несмотря на уговоры семьи, решил вернуться назад.

Погиб 22 января 2014 от ранения, вызванного свинцовой картечью в событиях возле стадиона "Динамо" на Грушевского во время Революции Достоинства. Сергея был застрелен примерно в шесть часов утра, в момент, когда еще продолжалось перемирие между митингующими и "Беркутом".

26 января 2014 Сергей Нигояна похоронили на сельском кладбище его родной Березноватовки.

В ноябре 2014-го Сергей Гагикович Нигоян был посмертно удостоен звания Герой Украины и ордена "Золотая звезда" за героизм и самоотверженность во время Революции Достоинства.

Что говорит следствие

В начале 2017 года начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что эпизод с убийством Нигояна, Жизневского и Сеника не имел прогресса, поскольку первая экспертиза, которую проводили представители прежней власти, показала, что выстрелы были осуществлены с расстояния до трех метров, а граница правоохранителей размещалась гораздо дальше. Эта экспертиза проводилась в течение месяца после убийства. Дополнительные экспертизы показали, что выстрелы были осуществлены с расстояния более 20 метров. Так, в круг подозреваемых попадают правоохранители, которые применяли помповые ружья.

Как сообщал OBOZREVATEL, в января 2018 года было установлено новые детали гибели Сергея Нигояна.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram