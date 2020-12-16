Пропагандисты РФ запустили в Google Play опасное "украинское" приложение

Дарья Дурова Общество 20:03, 16.12.2020 Обновлено: 20:23, 16.12.2020

В магазине приложений Google Play Store появилась программа-подделка, замаскированная под украинское военное радио "Армія FM". На самом деле приложение транслирует российскую пропаганду.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский военный-танкист Алексей Бобовников, который скачал фейковое приложение на свой телефон. Он написал, что в результате "получил радио "Красная армия" прям из-за поребрика".

"То есть [они] мимикрируют под украинскую военную радиостанцию, продвигая свое д*рьмо, создавая приложения на Google Play маркет", – возмутился Бобовников.

Приложение-подделка
Facebook / Алексей Бобовников
Военный показал, как подать жалобу на приложение
Facebook / Алексей Бобовников
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Информацию подтвердили и на Facebook-странице настоящего радио "Армія FM". Там призвали подать жалобу на мошенников в Google Play.

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В сети предположили, что приложение может отслеживать личные данные пользователей. В частности, программа просит разрешение на получение геолокации телефона.

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Список разрешений, которые запрашивает приложение
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Напомним, ранее в городе Южное Одесской области в эфир "пробилось" российское пропагандистское радио "Звезда".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре разведка ВСУ заявила, что Россия активизировала пророссийские СМИ, журналистов и "агентов влияния" в Украине для дискредитации военного и политического руководства страны.

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