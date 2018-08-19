Армагеддон движется вглубь: названы регионы Украины, которые накроет стихия

До 22 августа украинцев ожидают нестабильные погодные условия - грозы, а местами град и сильный ветер.

Атмосферная неустойчивость наблюдается вдоль полосы с севера, от Житомирщины, через Киевскую, Черкасскую до Одесской области, куда также попадает Винницкая область, рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, "фронт может качнуться в западном направлении". А вот

Запорожье, Крым, Херсон, восточные области и большинство центральных находиться в сухой жаркой погоде.

"22 августа в Украину (кроме южной части) придет ощутимое снижение температуры воздуха до + 20 + 25 градусов", - добавила синоптик.

День Государственного флага Украины и День Независимости, по предварительным прогнозам, будут солнечными и теплыми.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на западе страны в ближайшие дни возможны мощные паводки, а в центре и на юге - сохраняется повышенная (чрезвычайный уровень) пожарная опасность. Напомним, в субботу, 18 августа, на Киев обрушился мощный ливень, который привел к затоплению центральной части города. По информации пользователей соцсетей, воды было по колено. В отдельных местах авто погрузились по самый капот в воду.