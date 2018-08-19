МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Армагеддон движется вглубь: названы регионы Украины, которые накроет стихия

17.8тЧитать новость на украинском

До 22 августа украинцев ожидают нестабильные погодные условия - грозы, а местами град и сильный ветер.

Атмосферная неустойчивость наблюдается вдоль полосы с севера, от Житомирщины, через Киевскую, Черкасскую до Одесской области, куда также попадает Винницкая область, рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, "фронт может качнуться в западном направлении". А вот

Запорожье, Крым, Херсон, восточные области и большинство центральных находиться в сухой жаркой погоде.

"22 августа в Украину (кроме южной части) придет ощутимое снижение температуры воздуха до + 20 + 25 градусов", - добавила синоптик.

День Государственного флага Украины и День Независимости, по предварительным прогнозам, будут солнечными и теплыми.

Новости
В Украину возвращается жара: появился прогноз погоды на начало недели

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на западе страны в ближайшие дни возможны мощные паводки, а в центре и на юге - сохраняется повышенная (чрезвычайный уровень) пожарная опасность. Напомним, в субботу, 18 августа, на Киев обрушился мощный ливень, который привел к затоплению центральной части города. По информации пользователей соцсетей, воды было по колено. В отдельных местах авто погрузились по самый капот в воду.

Место
Украина
Объект
погода
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
3
Смешно
2
Интересно
3
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Это вам за "Механика Погодина". Тупые бараны ещё не уловили связь?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Наши блоги