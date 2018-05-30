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Сергей Лойко
Сергей Лойко
Журналист, фотографВсе статьи автора

Аркадий знал убийцу?

3.2т

На фотографии, (которую, извините, не могу опубликовать) Аркадий лежит на полу в прихожей, без признаков жизни, с пулевыми ранениями в спине.

То, что это прихожая, ясно по ленолеуму, освещению и обуви на полу. Аркадий лежит спиной к двери. В правом углу видно дверь.

Три варианта:

1) Аркадий зашел в квартиру, закрыл дверь, и через дверь ему стреляли в спину, что вряд ли.

2) Аркадий зашел в квартиру, не успел закрыть дверь и ему выстрелили в спину. Что вряд ли, потому что мы сразу закрывает дверь поворачиваясь к ней боком или спиной. Тогда бы он лежал на полу в другом положении.

3) Аркадий либо открыл дверь кому-то, поздоровался и повернувшись спиной повел гостя в квартиру, либо вошел в квартиру уже с гостем. В этом случае он ДОЛЖЕН БЫЛ ЗНАТЬ СТРЕЛКА ЛИЧНО. Вечером незнакомого человека (даже представившегося газовиком, электриком или водопроводчиком Аркадий бы в квартиру не пустил).

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Здесь есть тоже два варианта: Аркадий случайно неожиданно встретил знакомого на улице. Если не случайно, то тогда, значит, была договоренность, о которой кто-то мог знать (или номер в телефоне).

По некоторым сведениям жена в это время была в ванне и слышала хлопки выстрелов и уже потом нашла его на полу.

Если это правда, и он вечером вышел за хлебом, то неужели он случайно встретил внизу знакомого и повел его в квартиру? Живет он в этом доме недавно и вряд ли близко знаком с соседями или местными жителями. Случайно, без предупреждения, вечером, без звонка приехал знакомый?

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Должна быть здесь какая-то зацепка. Мы не знаем, что он сказал жене, когда вышел "за хлебом", пока она была в ванной.

Я не утверждаю, что Аркадий знал убийцу. Я задаю такой вопрос. Троцкий знал Меркадера некоторое время до убийства.

И убийца не сделал контрольного выстрела, спешил уйти из квартиры, если вообще в нее входил.

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Автор
Сергей ЛойкоСергей Лойко
Тема
Убийство Аркадия Бабченко
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Сергея Лойко
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