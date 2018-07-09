Арифметика на крови: Дуду подловили на откровенной манипуляции в польско-украинском конфликте

Президент Польши Анджей Дуда в своем выступлении высказался о диспропорции потерь в польско-украинском конфликте.

Об откровенной манипуляции написал на своей странице в Facebook директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Политическая арифметика в крови. Президент Польши Дуда заявил, что его поражает диспропорция потерь в польско-украинском конфликте: "100 000 убитых поляков, 5000 украинцев". Польским политикам теперь недостаточно подавать ничем необоснованные цифры погибших поляков, закреплять их не архивными документами или убедительной методологией подсчета, а решениями парламента. Теперь они еще и считают нужным преуменьшать количество украинских смертей", - заметил он.

При этом, в комментариях Вятрович уточнил, что точных подсчетов не существует.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Петр Порошенко заявил, что противостояние между Украиной и Польшей ослабляет обе страны перед лицом российской агрессии и необходимо найти путь к примирению, несмотря на различную трактовку исторических событий.

В свою очередь, Дуда во время мероприятий, посвященных Волынской трагедии, заявил, что Польша будет большим другом Украины.