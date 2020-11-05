Архивный фейк КГБ об украинцах показали в сети

В середине 20 века КГБ пытался посеять раздор внутри украинской диаспоры в США, размещая фейковые объявления с безосновательными обвинениями известных деятелей.

Фото одного из таких вбросов обнародовали на Telegram-канале UkrDiaspora. Фотография с ошибочной информацией датирована февралем 1965 года.

"Алярм! Честные украинцы США! Бейте икроедов-комунофилов. Ими являются вот такие батраки Москвы. Комитет освобождения Украины. Боевка честных украинцев", – написано на табличке со списком фамилий украинцев.

Как пояснил автор заметки, таким образом враги украинцев пытались обвинить в коррупционных связях с посольством СССР известных деятелей, включая членов ОУН.

"Интересный образец кагебистского творчества в диаспоре. Цель очень простая – сеять недоверие, распри, ссоры. Ничего не меняется и сейчас. Российские тролли и наши местные идиоты делают то же", – провели параллель в публикации.

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