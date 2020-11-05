Архивный фейк КГБ об украинцах показали в сети
В середине 20 века КГБ пытался посеять раздор внутри украинской диаспоры в США, размещая фейковые объявления с безосновательными обвинениями известных деятелей.
Фото одного из таких вбросов обнародовали на Telegram-канале UkrDiaspora. Фотография с ошибочной информацией датирована февралем 1965 года.
"Алярм! Честные украинцы США! Бейте икроедов-комунофилов. Ими являются вот такие батраки Москвы. Комитет освобождения Украины. Боевка честных украинцев", – написано на табличке со списком фамилий украинцев.
Как пояснил автор заметки, таким образом враги украинцев пытались обвинить в коррупционных связях с посольством СССР известных деятелей, включая членов ОУН.
"Интересный образец кагебистского творчества в диаспоре. Цель очень простая – сеять недоверие, распри, ссоры. Ничего не меняется и сейчас. Российские тролли и наши местные идиоты делают то же", – провели параллель в публикации.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее в сети выложили знаковое фото, на котором зафиксирован момент братания красноармейцев и гитлеровцев в начале Второй мировой войны.
Также историки напомнили о трагической 73-й годовщине депортации украинцев в Сибирь, Казахстан и на север России во время операции "Запад". Так советские оккупанты решили отомстить за деятельность УПА.