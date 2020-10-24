Архивные фото украинок 19-20 века показали в сети

В сети показали уникальные старинные фотографии украинок в традиционном национальном костюме. Одно из фото было сделано в конце 19 века, а второе – в середине 20-го.

Снимки обнародовали на Telegram-канале "Рассекреченная история". "Украинка. Фото 1898 года", "Львовянка. 1950 год", – лаконично подписали их.

На карточках можно детально рассмотреть жилетку, вышиванку, аутентичные украшения и головные уборы девушек. Отметим, что под фотографией конца 19 века содержится подпись "малороссиянка". Этот термин тогда использовался как искаженный вариант национальности "украинец".

В комментариях под сообщениями люди поделились восторгом от атмосферных фото, которые отражают глубину украинской культуры, и возмутились из-за засилья российской пропаганды даже в те времена.

"А можно убрать эту позорную имперскую подпись "малороссиянка"? Это же украинка!", "Красивая", "Посмотрите, туфли в руке. Бережет", "Красавица", "Красивая", "Какая красота!" – отметили читатели под каждым из фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали красноречивое пропагандистское фото времен СССР, на котором украинцы в первый год после Голодомора якобы устраивали массовые пикники посреди поля.