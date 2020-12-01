Арестович заявил, что реинтеграция Донбасса уже началась

Работа по реинтеграции временно оккупированных территорий ведется постоянно, в частности, 620 тыс. жителей ОРДЛО Украина продолжает выплачивать пенсии.

Об этом рассказал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире канала "Дом". Он напомнил, что возвращение оккупированного россиянами региона состоит из двух процессов – реинтеграции и деоккупации (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам Арестовича, в процесс реинтеграции уже включены "борьба за умы и сердца, открытие КПВВ с украинской стороны, открытие центров предоставления административных услуг".

Для возвращения оккупированных территорий Донбасса "должны сложиться четыре рамки – внешнеполитическая, внутриполитическая на подконтрольных Украине и на временно оккупированных территориях и готовность армии", считает он.

Вернуть указанный регион дипломатическим путем получится тогда, когда три любые рамки сойдутся, одной, любой из названных, можно пренебречь, подчеркнул Арестович.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по мнению бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туки, на реинтеграцию Донбасса в состав Украины понадобится три года, а не 25.