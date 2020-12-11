Арестович: Украина не рассматривает вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс

Таша Адамович
Таша Адамович
Общество
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Алексей Арестович

Вопрос размещения на Донбассе миротворцев Организации Объединенных Наций пока не рассматривается.

Об этом сообщил на брифинге советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович, пишет "Прямий". Однако Украина предложила в четыре раза увеличить состав миссии ОБСЕ, уточнил он.

Возможность размещения миротворцев ООН пока не рассматривается, поскольку Россия имеет право вето в этой организации, так что ситуация может затянуться еще на год, уточнил Арестович.

Ранее вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украине нужна будет помощь миротворцев ООН в урегулировании конфликта на Донбассе. Этот вопрос пока отложен, но не снят с повестки дня, сказал он. Чиновник отметил, что его в свое время обсуждали украинские дипломаты на уровне Совбеза ООН.

Австрийский дипломат, сопрезидент Венского центра ICEUR Мартин Сайдик, который в течение 4,5 года был спецпредставителем действующего главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ, отмечал, что введение миротворческого контингента ООН на Донбасс – не запредельная идея, однако даже при ее реализации миротворцы будут иметь на этой территории очень ограниченные "полномочия".

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия в вопросе размещения миротворческого контингента на Донбассе "гнет" свою линию. Наличие миротворцев ООН только вдоль линии разграничения с ОРДЛО, как хочет РФ, не приведет к стабилизации ситуации.

Такое мнение высказал военный эксперт, участник миротворческих миссий ООН и операций многонациональных коалиционных сил в разных странах Владислав Волошин. Он убежден, что становиться между враждебными сторонами – не лучший вариант.

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