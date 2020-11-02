Арестович прокомментировал скандальные слова Резникова о Донбассе

Спикер и советник главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович прокомментировал скандальное заявление о Донбассе вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.

Тот в программе "Рандеву с Яниной Соколовой" на YouTube 31 октябряназвал Донбасс "опухолью" и "ментально больной территорией", пишет "Страна" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По мнению Арестовича, вице-премьер высказывался в интервью как частное лицо, а не как член украинской делегации в ТКГ.

"Он сказал это как частное лицо. Он же не сказал, мол, "моя официальная позиция как члена делегации ТКГ заключается в том, что…". А если внимательно посмотреть интервью, то вы увидите, что он не называл Донбасс раковой опухолью. Он выражался метафорически. Он сказал, что Донбасс можно представить как раковую опухоль, с которой организму нужно решить, что делать: отрезать либо заниматься терапией. И после этого Резников сказал, что он – за терапию. Если бы он сказал, что эту территорию нужно "отрезать" и выбросить – это было бы плохо. Но тут ключевое слово - "терапия". И вообще, есть официальные заявления, а есть метафорические сравнения в неформальной беседе в ресторане", – уточнил Арестович.

Он подчеркнул, что ничего страшного в словах Резников не видит и не считает его заявление оскорбительным для жителей Донбасса. Извиняться вице-премьеру не за что, считает Арестович.

"Это просто фигура речи. Я не вижу в словах Резникова оскорбления жителей Донбасса. Уж как Резников бьется за Донбасс, дай Бог всем и каждому… Я же вижу, как он работает. Не вижу, за что ему извиняться", – отметил советник.

Он уточнил, что поддерживает Резникова в формулировке: "Донбасс – регион Украины, важный и значимый для ее общего блага, а его жители – граждане Украины, и мы никогда о них не забываем".

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по мнению Резникова, временно оккупированный Донбасс никогда не станет российским – ни ментально, ни экономически.