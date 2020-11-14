Арестович похвастался 33 боевыми выходами в зоне ООС и семью наградами

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович рассказал о своих 33 боевых выходах в зоне ООС, а также о семи ведомственных наградах.

На просьбу журналиста телеканала OBOZREVATEL Кристины Бондаренко уточнить эту информацию ответил отказом. Он заявил, что это якобы может навредить украинским военным, которые находятся в зоне ООС.

Арестович рассказал, что ходил на Донбассе за линию фронта. На уточняющий вопрос о его участии в боевом выходе в 2018 году в районе Краматорска он ответил, что это была Светлодарская дуга.

"Скажем так: я не из тех, кто об этом рассказывает. О героических этих страницах. Ты первый человек, который спросил меня об этом за семь лет моей публичной деятельности", – сказал спикер.

Он подчеркнул, что помнит все свои боевые выходы.

Журналист уточнила, что все сведения об Арестовиче носят общий характер, без всякой конкретики, а свидетелей его боевых заслуг якобы нет.

"Есть свидетели, но я всегда работал с людьми, которые не болтают", – парировал тот.

Он также сказал, что имеет семь ведомственных наград.

"Седьмая догнала недавно – это именное огнестрельное оружие", – уточнил спикер.

По его мнению, о том, за что вручены эти награды, надо спрашивать начальство.

"А что плохого в том, чтобы сказать, где это было? Как это было?" – поинтересовалась журналист.

"Там просто сейчас идет та самая возня, не надо об этом рассказывать, где мы и как выходили, это не надо. Может навредить ребятам, которые там до сих пор", – ответил Арестович.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Арестович прокомментировал скандальное заявление о Донбассе вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова. Тот в программе "Рандеву с Яниной Соколовой" назвал Донбасс "опухолью" и "ментально больной территорией".