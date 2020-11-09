Арестович озвучил единственный способ вывести российские войска с Донбасса

Есть только один способ вывести российские войска с Донбасса – для этого нужен приказ президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявил советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24". Таким образом он прокомментировал реализацию предложенного Украиной единого плана по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Вывести российские войска с территории Донбасса можно единственным путем – это когда президент России Владимир Путин отдаст соответствующую команду. Других путей нет. Вопрос в том, есть ли у него на это добрая воля, потому что в Париже год назад он подписал соответствующий протокол, чем на высшем уровне нормандской четверки взял на себя обязательства по урегулированию конфликта", – сказал он.

По словам советника, россияне выполняют свои обязательства лишь частично и неохотно.

Арестович объяснил, как Россия может вывести войска при том, что не признает их наличие на Донбассе.

"Путин признает "отпускников", как минимум, и они должны быть выведены. А "отпускники" – это широкая категория, в их число входят добровольцы и так далее. Пусть их выводят. Граждан РФ там больше, чем нужно. Они очень хорошо знают, что происходит, и это знают французы, немцы, Соединенные Штаты. Формулировку всегда можно подобрать. Россия – специалист по подбору красивых формулировок, а мы даем им возможность для отступления, если они хотят этим воспользоваться, они воспользуются", – подчеркнул он.

Советник украинской делегации в ТКГ уточнил, что план Украины по урегулированию ситуации на Донбассе, вполне возможно, будет рассмотрен на уровне нормандской четверки.

"Неформально я могу сказать, что этот план будет обсуждаться на следующей встрече, которую мы планируем провести до нового года. Это возможно, если Россия проявит добрую волю. Год заканчивается, нужно делать определенные выводы, смотреть, что сделано. Я думаю, что это необходима встреча", – сказал Арестович.