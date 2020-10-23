Арахамия заявил, что стадионы могут стать госпиталями для больных COVID-19

В ближайшие недели в Украине вероятен еще более стремительный рост количества больных коронавирусом и для их лечения, возможно, придется переоборудовать в госпитали стадионы и казармы.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия со ссылкой на расчеты эпидемиологов в эфире "Свободы слова Савика Шустера" вечером в пятницу, 23 октября.

"Те прогнозы, математические модели, которые показывают врачи-инфекционисты, они просто ужасающие. И вполне возможно, что мы уже через несколько недель придем к тому, что все-таки эти спортивные арены, где сейчас проходят какие-то концерты, те же самые казармы, которые, возможно, придется освобождать, – станут этими госпиталями для изоляции и так далее. Такие риски действительно существуют", – рассказал Арахамия.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине обновили зоны адаптивного карантина. Новое зонирование будет действовать с 26 октября и в течение следующих двух недель.

Но президент Владимир Зеленский заявил, что несмотря на 6-7 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом в сутки, строгий карантин в Украине вводить не планируют.