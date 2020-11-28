Арахамия заявил, что медицинская система Украины уже загружена на 80%

Из-за эпидемии коронавируса в Украине медицинская система оказалась загружена на 80%.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он отметил, что сейчас власти необходимо найти правильное решение по поводу карантина, которое не сильно ударит по экономике и позволит сохранить жизни людей.

"Мы сейчас условно находимся в стадии 80%, у нас еще есть 20% резерв. И все карантины выходного дня и локдауны призваны для того, чтобы держать некий резерв, чтобы не захлебнуться", – сказал Арахамия.

Глава фракции со слов медиков добавил, что локдаун нужно вводит минимум на 15 дней.

"Медики говорят, что для того, чтобы полный локдаун сработал, нужно минимум 15 дней, а желательно – три недели. И тут надо лавировать между ударом по экономике и сохранением жизней людей", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Арахамия заявил, что коек в больницах пока хватает, а карантин выходного дня могут скорректировать и продлить, если окажется, что он был неэффективным.

Говоря о локдауне, он тогда отметил, что предпосылок для его немедленного введения нет.

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