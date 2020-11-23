Арахамия получил окончательный результат теста на коронавирус

Повторный тест главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии на коронавирус оказался отрицательным.

Как сообщила "Интефакс-Украина" пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук, Арахамия чувствует себя хорошо.

Политик выйдет на работу уже в понедельник, 23 ноября.

Напомним, 20 ноября стало известно, что Арахамия сдал два теста на COVID-19: первый показал положительный результат, второй – отрицательный.

Из-за этого он ушел на самоизоляцию, работал дистанционно и ждал результатов еще одного теста.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак вылечился от коронавируса.