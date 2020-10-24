Арахамия нашел в машине "жучок" для слежения. Фото

Карина Бондаренко Общество 14:04, 24.10.2020 Обновлено: 14:30, 24.10.2020

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обнаружил устройство слежения на своем автомобиле.

Об этом он 24 октября сообщил на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня в 13:25 приехал на работу, сработал датчик давления шин, вышел из машины и осмотрел колёса, под задним правым колесом обнаружил небольшой свёрток. Вызвал полицию, работает бригада взрывотехников. По предварительным данным устройство слежения", – написал он.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" нашел "жучок".
Давид Арахамия в Facebook
Устройство слежения было под задним колесом.
Давид Арахамия в Facebook
Арахамия нашел в машине "жучок" для слежения.
Давид Арахамия в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Давид Арахамия заявил, что стадионы могут стать госпиталями для больных COVID-19. Возможно, их придется переоборудовать из-за более стремительный рост количества больных коронавирусом и для их лечения.

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