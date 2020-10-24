Арахамия нашел в машине "жучок" для слежения. Фото

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
21,9 т.

  • Он заметил "жучок", когда приехал на работу

  • Устройство находилось под задним колесом автомобиля

  • Арахамия вызвал полицию

Давид Арахамия нашел в машине 'жучок'

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обнаружил устройство слежения на своем автомобиле.

Об этом он 24 октября сообщил на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня в 13:25 приехал на работу, сработал датчик давления шин, вышел из машины и осмотрел колёса, под задним правым колесом обнаружил небольшой свёрток. Вызвал полицию, работает бригада взрывотехников. По предварительным данным устройство слежения", – написал он.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" нашел "жучок".
Устройство слежения было под задним колесом.
Арахамия нашел в машине "жучок" для слежения.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Давид Арахамия заявил, что стадионы могут стать госпиталями для больных COVID-19. Возможно, их придется переоборудовать из-за более стремительный рост количества больных коронавирусом и для их лечения.

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