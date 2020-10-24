Арахамия нашел в машине "жучок" для слежения. Фото
Он заметил "жучок", когда приехал на работу
Устройство находилось под задним колесом автомобиля
Арахамия вызвал полицию
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обнаружил устройство слежения на своем автомобиле.
Об этом он 24 октября сообщил на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Сегодня в 13:25 приехал на работу, сработал датчик давления шин, вышел из машины и осмотрел колёса, под задним правым колесом обнаружил небольшой свёрток. Вызвал полицию, работает бригада взрывотехников. По предварительным данным устройство слежения", – написал он.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Давид Арахамия заявил, что стадионы могут стать госпиталями для больных COVID-19. Возможно, их придется переоборудовать из-за более стремительный рост количества больных коронавирусом и для их лечения.