Арахамия нашел в машине "жучок" для слежения. Фото

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обнаружил устройство слежения на своем автомобиле.

Об этом он 24 октября сообщил на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня в 13:25 приехал на работу, сработал датчик давления шин, вышел из машины и осмотрел колёса, под задним правым колесом обнаружил небольшой свёрток. Вызвал полицию, работает бригада взрывотехников. По предварительным данным устройство слежения", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Давид Арахамия заявил, что стадионы могут стать госпиталями для больных COVID-19. Возможно, их придется переоборудовать из-за более стремительный рост количества больных коронавирусом и для их лечения.