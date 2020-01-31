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31 января • обновлено в 12:04
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Апрельские градусы: синоптик удивила прогнозом на начало февраля по Украине

1.4т
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В первые дни последнего месяца этой зимы, 1-2 февраля, в Украине ожидается очень теплая погода, хотя и с дождями.

Так, в субботу в большинстве областей будет +5... +10°, а в воскресенье +6...+13°. Таким прогнозом на ближайшие выходные поделилась на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Учитывая прогноз температуры воздуха в Украине на первые два дня нового зимнего месяца, февраль надо переименовывать в какой пухнастень или мимИлень. Почки на деревьях и кустах не будут взрываться, но ожидаются в течение дня едва ли не апрельские градусы!" – написала она.

Диденко дала теплый прогноз на начало февраля по Украине

Диденко дала теплый прогноз на начало февраля по Украине

Однако весь этот весенний прогресс будет продолжаться на фоне периодических дождей, обусловленных атмосферными фронтами, а также порывистого западного ветра.

"Но согласитесь, что такое тепло как-то не очень подходит к слову лютый", – подчеркнула синоптик.

По ее словам, в Сумской и Харьковской областях дожди 1-2 февраля могут даже переходить в мокрый снег, поскольку там будет немного прохладнее.

В Киеве февраль тоже начнется периодическими дождями и порывистым ветром западного происхождения. В субботу в столице потеплеет до +6°, а в воскресенье до +8°.

"Не забывайте, как я вчера, зонт, и соответствующую обувь. Потому что легендарная миргородская лужа по сравнению с некоторыми столичными межасфальтнимы водоемами – жалкая мини-калабаня", – пошутила Диденко.

Карта погоды

Карта погоды

Facebook/Наталья Диденко

В конце она поделилась несколькими синоптическими советами о том, как, по ее мнению, лучше одеваться по погоде и куда пойти в первые, к тому же такие теплые, выходные в феврале.

"Шубы, полушубки, дубленки и даже куртки на настоящем пуху будут выглядеть смешно – лучше что-то обязательно ветро- и влагонепроницаемое и немного легче. Но желательно с капюшонами. Полезно будет много гулять для свежего цвета лица, купить тюльпаны или гиацинт в горшочке и не забыть метеопатам таблетки от таких синоптических кульбитов. Здоровых и нелютых выходных!" – подытожила свой прогноз народный синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, февраль в Украине будет аномально теплым, как и его предшественник январь. Отклонение от температурной нормы составит до 5 градусов.

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Автор
Марта Рок
Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Теги
синоптик погода
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