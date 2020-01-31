Апрельские градусы: синоптик удивила прогнозом на начало февраля по Украине

В первые дни последнего месяца этой зимы, 1-2 февраля, в Украине ожидается очень теплая погода, хотя и с дождями.

Так, в субботу в большинстве областей будет +5... +10°, а в воскресенье +6...+13°. Таким прогнозом на ближайшие выходные поделилась на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Учитывая прогноз температуры воздуха в Украине на первые два дня нового зимнего месяца, февраль надо переименовывать в какой пухнастень или мимИлень. Почки на деревьях и кустах не будут взрываться, но ожидаются в течение дня едва ли не апрельские градусы!" – написала она.

Диденко дала теплый прогноз на начало февраля по Украине

Однако весь этот весенний прогресс будет продолжаться на фоне периодических дождей, обусловленных атмосферными фронтами, а также порывистого западного ветра.

"Но согласитесь, что такое тепло как-то не очень подходит к слову лютый", – подчеркнула синоптик.

По ее словам, в Сумской и Харьковской областях дожди 1-2 февраля могут даже переходить в мокрый снег, поскольку там будет немного прохладнее.

В Киеве февраль тоже начнется периодическими дождями и порывистым ветром западного происхождения. В субботу в столице потеплеет до +6°, а в воскресенье до +8°.

"Не забывайте, как я вчера, зонт, и соответствующую обувь. Потому что легендарная миргородская лужа по сравнению с некоторыми столичными межасфальтнимы водоемами – жалкая мини-калабаня", – пошутила Диденко.

Карта погоды Facebook/Наталья Диденко

В конце она поделилась несколькими синоптическими советами о том, как, по ее мнению, лучше одеваться по погоде и куда пойти в первые, к тому же такие теплые, выходные в феврале.

"Шубы, полушубки, дубленки и даже куртки на настоящем пуху будут выглядеть смешно – лучше что-то обязательно ветро- и влагонепроницаемое и немного легче. Но желательно с капюшонами. Полезно будет много гулять для свежего цвета лица, купить тюльпаны или гиацинт в горшочке и не забыть метеопатам таблетки от таких синоптических кульбитов. Здоровых и нелютых выходных!" – подытожила свой прогноз народный синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, февраль в Украине будет аномально теплым, как и его предшественник январь. Отклонение от температурной нормы составит до 5 градусов.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся