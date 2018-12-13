Как вы помните, раскачка Донбасса была поставлена на три психологических кита: Донбасс выше всех, защита русского языка и православия, не допустить захват Донбасса Европой и НАТО.

Сегодня, на фоне появившихся из РФ новостей, я препарирую одного из китов, главного: "Донбасс кормит всю Украину".

Величие Донбасса, как обособленного региона, как страны в стране, как колосса, как нечто трудовое, а значит, по-особому ценящееся… Это "величие" здесь культивировалось со времен СССР. А что можно было дать советскому человеку, как не гордость. Вот он, такой, великий, ему государство все дает, квартиры в очереди и за взятки, машины в кредит, ковры по талонам. Но он трудовой, не то что там разные "америки". Сам топоним, которым стали называть Луганскую и Донецкую области - "Донбасс" - уже выделял их из целостности Украины. Ну, да, Луганская и Донецкая области, это звучало не гордо и не возвышенно, топоним, обозначающий Донецкий каменноугольный бассейн, психологически выделял - Украина, это где-то там, а Донбасс- вот он, в своем гордом величии. Вне зависимости от того, что сюда ехали на заработки люди со всего СССР, в том числе, и со всех областей Украины, все равно делал его равнее над равными. Поэтому я против употребления советского топонима, как и против обособленных статусов и Донбасса, и Крыма. Равноправные области Украины, только так.

Любое выделение равных над равными, любой престиж над престижными дает право носить полосатые ленточки на хвостиках и требовать, чтобы владельцу ленточки уступали дорогу (с). Величие Донбасса подпитывалось и культивировалось и в уже вроде бы ставшей независимой Украине. На величие и обособленности этого края играли политики, заигрывая и выделяя - ну, как же, вы же шахтеры, я для вас, от вас же зависит судьба выборов и страны.

В 2007 году шахтеры Донбасса стали еще более величественными, так как их престижность была выделена в отдельный закон- Закон Украины о престижности шахтерского труда. Так шахтеры стали чуть выше по закону над остальными жителям Украины. Врач, металлург, агроном, учитель, инженер, ученый…по Конституции мы как бы все равны, все профессии престижны, все в почете. Согласно данному закону, шахтер имеет преимущественное процентное право над учителем и агрономом, над врачом и сантехником в начислении пенсии. 80% от заработной платы для шахтера и 40% для всех остальных. Этот закон – бриллиант популизма в Украине.

Шахты на Донбассе находились как в частной, так и в госсобственности, но роли это не играло, и не отличало эти шахты друг от друга, никто не хотел их модернизировать - это нереально дорого. Поэтому и шли дотации из бюджета. Уголь, если посчитать всех, кто на нем сидит, он не дорогой, он золотой. Ведь мало кто знает, что каждый пенсионер-работник угольной отрасли на Донбассе, включая пенсионеров давно закрытых шахт, получал бесплатный бытовой уголь. Добыли миллион тонн, раздали бесплатно пенсионерам полмиллиона.

Этого закона- Горный закон Украины, как и Закона о престижности - нет в РФ, поэтому там шахтеры не получают бесплатный уголь, а пенсионеры закрытых шахт Гуково рубят на дрова сады и парки. О минусах угледобычи в Украине и на Донбассе боялись говорить, чтобы не злить шахтеров.

Каждый политик, стремящийся к власти, заигрывал с жителями Донбасса используя маркеры- выше, престижнее, кормильцы, от вас зависит судьба страны, кроме вас никто…

И никто из политиков не сообщал жителям шахтерского региона об их дотационности, не говорил с ними о том, что шахты теряют свою важность в урбанизированном мире, что нужно рассматривать альтернативные источники работы, профессии, использования шахт, оздоровления региона.

С Донбассом всегда говорили заискивающее, а не на равных. Поэтому у одних выработался рефлекс- стучать касками и требовать, пугая, у вторых - покупать и обещать, возвеличивая.

Донбасс воспринимал это заигрывание - боится, значит, уважает.

Именно этот фактор- Украина нас боится, значит, будет выполнять наши требования, так как мы ее кормим, и сыграл решающую роль в "вопросах отделения Донбасса от Украины", "рыхфырендуме мая 2014" и "русской весне", в которую с головой окунулся Донбасс, мотивируя свое предательство ожиданиями пабагатому- мы уходим из Украины, без нас она развалится и замерзнет, погибнет, мы ее уничтожаем для России, поэтому за такое Путин нам даст много денег и льгот.

О том, что такое дотационный Донбасс, стоит написать отдельную статью, как и о том, что ждет пенсионеров Донбасса, если они станут гражданами РФ, в случае аннексии этих территорий по –крымскому варианту.

Сегодня о "не стоящих на коленях кормильцах Украины" и ошибках пропагандистов.

Заискивание украинских политиков и регулярные месседжи в массы от СМИ, политиков о величии Донбасса и заразили Донбасс вот этим правом носить полосатые ленточки. Если по Конституции все граждане Украины равны, будьте добры соблюдать это равенство, но нет, популизм, величие политиков и их право в игре "этому дам, этому не дам", очередной словесный обожариум от очередного кандидата… Все это создало кривое зеркало и симулякр о том, что эта территория и люди более знаковые и важные, чем остальная Украина.

Популизм - это зло! Это не забота о людях, это попытка купить, заискивание в надежде на дивиденды, это всегда нарушение равенства граждан.

Но вот все это аккумулировалось и социологами РФ, которые рассчитывали дорожную карту Украины под крыло РФ. Крым - отдельный парламент, отдельное право голоса, "города русской славы". Донбасс - он же всех кормит в Украине и уйдя поведет за собой и поставит на колени голодную Украину. Именно это использовали пропагандисты для раскачки территорий. То, что уже слышали. То, что люди, живущие на этих территориях, слышали, дублировали, и эти якоря мотивировали их на поступки. Пропаганда- это исключительно то, что люди в критичном своем большинстве готовы воспринимать без отторжения. Пропаганда-это зеркало социума, общества, критичной массы людей.

РФ и Кремль четко уверовали в то, что Украина боится жителей Донбасса, значит, будет выполнять их требования, Донбасс кормит всю Украину, и, уходя из Украины, Донбасс станет причиной ее экономического развала, забрав Донбасс и Крым, РФ уничтожит Украину.

Поэтому и на России звучало – Донбасс кормит Украину, если не Донбасс, за Донбассом пойдут.

Россияне, которые приезжали в приграничье Украины, а именно Донецкая и Луганская области и стали Меккой для промышленно-пищевого-медицинского-туризма граждан РФ, я писала об этом и это, что самое интересное подтвердили и сами зачинщики "русской весны". На сайте Администрации Свердловск-ЛНР, который теперь управляется коллаборационистами-оккупантами, с сожалением констатируется, что экономика города потеряла большую долю прибыли из-за отсутствия промышленно-пищевого-медицинского-туризма граждан РФ, которые до войны скупали в нашем городе продукты, вещи, пользовались услугами наших стоматологов, окулистов, кардиологов и даже фтизиатров. Уровень медпрепаратов, уровень обследования, качество продуктов питания в Украине на порядок был выше, чем в РФ. Это подтверждают уже даже те, кто в 2014-м орал "умереть в россии", сейчас они с горестью говорят, что ошиблись, и их обманули. Россия - это не тот рай, что им показывали по телевизору, это хамство, совок, лекарства из мела, молоко из гипса, отвратительное качество продуктов и товаров, низкопрофессиональная медицина, коррупция, взятки.

Донбассу чуть-чуть не хватило времени. Реформы и очищение от совка здесь уже начались. Люди начали увереннее себя чувствовать в защите своих прав. Банальная защита прав потребителей, казалось бы, что здесь такого, а вот сейчас в ОРДЛО люди говорят о том, что с уходом Украины исчезли эти самые банальные права.

Реформа суда, милиции, прокуратуры, медицины, образования вытесняла из сфер жизни совок с дефицитом, хамством и взяткой. Вместо "парешаем" приходил закон. Я видела, как меняется все в городе. Меня это радовало. Знаете, это трудно - жить в городе, где - "свердловская власть", "киевская власть", "мы ничего не решаем", "пусть останется этот мэр, он ворует, но может, будет воровать меньше", "быдлу не место у власти", "народ должен знать свое место"… Когда мы пришли на сессию горсовета, где решался вопрос премирования депутатов горсовета и работников исполкома на 300 %, мэр города вызвал милицию, КПЗ, допросы, "кто вам разрешил", полное незнание работниками правоохранительных органов Конституции, Закона о местном самоуправлении, своих обязанностей и прав граждан… В общем, я прошла все этапы жизни города, вот, до 2014-го, до его смерти. И знаю, ему просто чуть-чуть не хватило времени, чтобы стать Украиной, чтобы выдавить из себя "свердловскую власть" и совок.

Но РФ не видела этих перемен. Регионалы и коммунисты обещали ей послушный Донбасс, воспитанный на "дам", "дай", "мне", "я"-инфант, и суккулент, суккуб на экономическом теле Украины. Поэтому россияне верили тому, что им говорили: "Донбасс всех кормит, Украина сидит на его шее".

Оккупировав часть Луганской и Донецкой области, РФ была уверена в самоокупаемости этих территорий. Как и в самостоятельности и самоокупаемости Крыма.

Более того, я думаю, даже надеялась на прибыль. Донбасс же, мы помним, воспитанный на "дай", инфантильно сел на российскую шею, и азартно - там же у власти остались все регги-комми и коррупционеры, выкормыши Ефремова- нырнул в карман российского бюджета. Война на Донбассе влетела РФ в "копеечку" в 4 млрд. долларов в год. Вот это так "кормильцы". Или…Украину Донбасс кормил, а Россию не хочет?

В чем же дело? Почему вчерашний "прибыльный" согласно месседжам российских пропагандистов регион, сегодня высасывает кровь из аорты РФ? Не то руководство в ОРДЛО? Куда-то делись кормильцы? Что произошло, что вчерашняя пропаганда "Донбасс кормит всю Украину" превратилась в "Россия кормит весь Донбасс"?

Как-то не логично. Такая себе не логичная российская логика. И поверьте, прочитав эту статью, россияне-русские не поймут, о чем в ней. Поэтому с ними Донбасс и делает, что хочет. Поэтому и Путин осознал, что в его руках абсолютно не думающее и лишенное логики население, готовое выполнять простые, очень простые команды, основанные на рефлексах.

Вот задайте россиянам эти вопросы. Ну, матом загнут, слюни ядовитые пустят, а сказать-то ничего и не смогут. Россия кормит Донбасс! Это – факт! Как и тот факт, что РФ содержит Абхазию, Осетию, Приднестровье, платит дань чеченскому хану Кадыру, вкладывает деньги не в свою страну и население, а в войны, помогает не своим умирающим регионам, а Венесуэле, Никарагуа, Кубе, Франции, Сирии…

Кстати, аппетиты у "народа Донбасса" только растут, и, судя по российским соцсетям донбасское "дай" и "Россия обязана" уже приводит в шок еще вчерашних, млеющих от "народа Донбасса" россиян, оказавшихся не готовыми содержат все это "величие" из своего кармана.

Смотрите: ОРДЛО получает из бюджета РФ все финансовое содержание от зарплат до пенсий. Опять вопрос: а где делись кормильцы вся Украины?

В ОРДЛО нет своей валюты-их официальная валюта российский рубль- нет своего монетного двора, то есть они не печатают деньги, им их привозят в белых "КАМАЗах" "гумконвоев".

Эти деньги не везут в российские регионы, они не идут российском пенсионерам, врачам, учителям, больным, и даже не идут в детские дома, они идут на содержание "народа Донбасса".

В РФ повысили пенсионный возраст, теперь –кстати, когда пенсионный возраст повысили в Украине, на России взвыли от счастья "наскакали, отплата кредитов МВФ" - россияне "не скакали", кредиты МВФ не берут, а пенсионный возраст у них повышается каждый год. А В ОРДЛО нет, пенсионный возраст никто не повышал! Слышите, россияне! В ОРДЛО кормильцам Украины и России не повысили пенсионный возраст, в отличие от вас, россиян! Более того, жители ОРДЛО получают пенсию в рублях (например, шахтер получает пенсию в ОРДЛО по украинскому закону о престижности, от него в ОРДЛО не отказались, как и от украинского пенсионного закона, он лучше российского- веселый смайлик- это 30 000 рублей), пенсионер РФ такую пенсию может рассчитывать, ну, если только он военный или КГБшник.

Жители ОРДЛО живут на 2 пенсии. Это украинская, они ее получают, как граждане Украины в Украине и "лыныровская", они ее получают, как "граждане л-днр" в рублях. Эту сумму привозит РФ. За время войны в ОРДЛО пенсионеров увеличивается, так как –закон о престижности, льготы по выходу на пенсию. На РФ количество пенсионеров стало уменьшается- возрастная планка, смертность. Единственное, что растет на РФ, это количество получателей пенсии по потери кормильца - это семьи военнослужащих, убитых на Донбассе и в Сирии.

В ОРДЛО проводят конкурсы, где распределяют призовые сумму, например, в конкурсе на лучшее фото автомобилиста, первые призы были за 1-2-3 места - 75 000 рублей, а в конкурсе фотографов "люблю лнр" первые призы начинались от полумиллиона рублей. Такие конкурсы проводят, а это можно почитать на сайте "Мир Луганщине" в рамках программы "воссоединение народов Донбасса" 3 раза в месяц, то есть каждую неделю, распределяются призы от 100 до 500 000 рублей, с учетом того, что призовых мест до 10, то суммы набегают не детские. На России такое себе позволить не могут. Почему? Фотографы, поэты, художники, талантливые люди РФ не имеют права на такие призы?

В ОРДЛО везут гуманитарку. Понятное дело, что ее здесь разворовывают, и больше продают, чем раздают, "генеральная прокуратура лнр" забита делами о хищении медпрепаратов в больницах ОРЛО, но ее везут, а значит, бесплатные лекарства худо-бедно есть у "народа Донбасса", но их нет у граждан РФ.

ОРДЛО получает бесплатно из РФ газ и электроэнергию. Граждане РФ бесплатно от своей страны ничего не получают. Загадка! Россияне ее не поймут, чтобы разгадать. Россияне, как правило, не обладают ни критическими, ни логическим мышлением, это делает их такими беспомощными даже перед Кадыровым и "народом Донбасса". Не удивлюсь, если война закончится развалом РФ или…это будет еще смешнее…завоеванием РФ "народом Донбасса". Россияне живут в пропагандистских симулякрах, поэтому не видят реальности, это помогает ими манипулировать. Они не видели хорошей жизни, а вот жители Донбасса в ней жили, поэтому они так быстро разочаровались в "русском" болотном мире, а русские в нем живут, в этих сральниках времен Колчака, и ничего, считают это величием.

ОРДЛО в РФ собранные у населения деньги за пользование газом и электричеством не возвращает, то есть они оседают в ОРДЛО. А вот оплату за потребленную воду, поставляемую Украиной, ОРДЛО регулярно передает под присмотром миссии ОБСЕ.

Да, население ОРДЛО платит коммунальные платежи за поставляемые РФ бесплатные энергоносители, но эти суммы меньше, чем в РФ, и меньше, чем в Украине. Понятное дело, сделать тарифы ниже, чтобы насолить Украине и пропагандистски крикнуть "у нас в рыгспублках дешевле". Но почему граждане РФ имеют тарифы больше, чем "народ Донбасса", и кто покрывает разницу? Почему Путин любит Донбасс, а в РФ давит население тарифами? Странная ситуация.

На фоне всего этого банального и житейского встает вопрос: где делись кормильцы Украины? Почему Донбасс из кормильца Украины резко переквалифицировался в жадно сосущий российские деньги придаток? И это, всего на всего маленькое ОРДЛО, которое в 4 лярда долларов РФ обходится, ОРДЛО- оккупированная часть даже не всего Донбасса, а оккупированная часть Луганской и Донецкой области. Вот это аппетиты у кормильцев!

Посмотрите на карту ОРДЛО, оно меньше Осетии, Абхазии, Чечни, а потребляет в три раза больше финансов. Круто!

Россиянам эту сторону войны не показывают. Наверное, стыдно. Как же так, захватили кормильцев всей Украины, а они не то что прибыль РФ не приносят, себя прокормить не могут. Ах, да, это Украина виновата, не дает ОРДЛО же торговать, потреблять, дотаций не дает, субсидий…Ой! Украина не дает кормильцам? Что-то пошло не так? Не логичная пропаганда опять нелогична! Кормили Украину, а так как Украина не дает дотаций, то не может ОРДЛО уже и себя прокормить! Кормили Украину, стали ОРДЛО, и их кормит РФ! Именно из-за всплывших на поверхность попахивающих российской "логичностью" мыльных пузыриков тема финансирования ОРДЛО и кормильцев с Донбасса, так и не ставших кормильцами РФ, тихо сползает из информационного раша-СМИ пространства.

А зря! Чего так, классная же тема. Можно взять и сравнить бюджеты каждого из городов Луганской и Донецкой области, затраты на шахты, медицины, образование при Украине, и во время оккупации этих территорий РФ. Зарплаты еще сравнить. Долю бизнеса, то есть, вклад в формирование бюджета городов местными предпринимателями. Чтобы показать, вот, мол, смотрите, россияне, что вам Путин урвал-кормильцев, сейчас как даст нам "бамбас", как заживем. И "бамбасу" тоже показать -вот, мол, была у шахтеров зарплата от 10 до 50 000 гривен, а стала от 5 до 10 000 фублей, живите-радуйтесь освободителям.

Эта тема для пропагандистов оказалась - скользкий лед. Поэтому все чаще на фоне вчерашних соловьево-киселево-скабеево-симоньяновских "Донбасс кормил Украину, Россия кормила Украину, Украина замерзнет, гола-боса" уже у самих пропагандистов нет-нет да и проскакивает горькая для РФ правда- это Россия кормит Донбасс и будет кормить Донбасс, Донбасс не может существовать без дотаций, Украина сделала стремительный бросок от РФ, от тайоженного союза, от совка и нищеты в развитии экономики и реформ, а от российского газа и отношений с РФ отказываются уже и в Европе.

Тупонулись пропагандисты и со "счастливым никогда" в гетто "развития и процветания" возбужденно рассказывая о "счастливой жизни в республиках". "Маленькие угольные швейцарии", показанные пропагандистами, как раем на земле, где всем и все бесплатно, в рамках "Донбасс же кормил Украину", посмотрите, как он кормит себя, резко смялись вот вверху написанным. Россия кормит ОРДЛО. Все "процветание" в ОРДЛО сгнило и сошло вчерашним снегом.

ОРДЛО- сателлит, суккуб, пьющий финансовую кровь РФ, как и все "освобожденные" РФ территории.

Счастливое процветание ОРДЛО довело "народ Донбасса" до выезда на работу в Польшу, Германию, Украину и Абхазию с Осетией. Теперь "кормильцы Украины" работают на мандариновых плантациях. ОРДЛО с 2014-го года потеряло 65% людей, могущих работать и наполнять бюджет, это притом, что продолжается рост пенсионеров, то есть людей, потребляющих. Еще год и ОРДЛО превратится в "республику" потенциального потребления. Здесь и до войны уже было критическое состояние, то есть число не работающих, превышало число работающих. А добавляются же еще и инвалиды -опочленцы, члены семей погибших опочленцев, все это нагрузка на бюджет РФ.

Те, кто может работать - выезжают. Даже те, кто голосовал или воевал именно за "республику". Построенная ими "рыгспубликанская" кака плохо пахнет и не прельщает жизнью, люди стараются выехать, если не на постоянное, то хотя бы гастарбайтерами, оставляя "республике" своих детей и родителей-пенсионеров.

Именно ОРДЛО стало в 2014-2016-м годах основным поставщиком дешевой рабочей силы в РФ. Так как оформление на работу в РФ происходит при наличии украинского паспорта, владельцами которого являются жители оккупированных районов Донбасса, и дало право пропагандистам орать о наплыве заробитчан из Украины. 85 % заробитчан из Украины, это жители оккупированных РФ территорий Луганской и Донецкой областей на России, но это упорно не хотят признавать, так как это разрушает огромный пласт пропаганды.

С 2017-го года процент заробитчан из ОРДЛО в РФ снизился. Разочаровавшись в русском "пабагатому" - а в ОРДЛО в соцсетях сотни историй, как их "кормильцев вся мира" кинули на зарплате в РФ, обложили данью, и за право работать в РФ с них берут непомерную мзду, жители ОРДЛО стали использовать свое право на получение украинской биометрики, безвиз и выезжать на заработки, как в мирную часть Украины, так и в страны ЕС. Те, донбасяне, кто еще вчера называл позорным "мыть жопы в Европе", насмехаясь над банальной трудовой миграцией, более прагматичных украинцев, сегодня штурмуют рекрутовые фирмы по трудоустройству в Европе. В РФ на заработки едут невыездные "наварасы" или те, кто по своему образованию, асоциальности, алкоголизму, быдлячести и утпости не вписывается в рамки современного культурного мира. Да, донбасяне в их триколорадной части с их "шта, я ипал я всех кармил", не могут работать и существовать нигде, кроме РФ, Осетии и Абхазии. Они не понимают банальных правил культуры общения и обслуживания, норм труда и культуры проживания в общежитиях. Там, где любители русского мира- триколорадники, там пьянство, воровство, убийства и скандалы.

На фоне всплывающих фактов, финансовой зависимости ОРДЛО, нищенствования вчерашних "кормильцев", оттока трудовой силы из ОРДЛО, вся пропагандистские восторги, становятся болотными пузырями в информационном зловонии Раша-СМИ.

И вот вчерашние фантасты, рассказывающие о процветании "республик", сегодня выступают с другими "песнями". В качестве примера предлагаю вам сегодняшнюю Маргариту Симоньян, которая немного отличается от вчерашней.

Та Маргарита Симоньян, что вчера, она была подороже, и обещала па-багатому, восторгаясь процветанием "республик". Та Маргарита Симоньян, что сегодня и подешевле, она говорит о нищете на "освобожденном" Донбассе и просит собрать ей немного денег для покупки угля жителям ОРДЛО. Вот такая не логичная пропаганда россиян.

Цитата: "Друзья! Мы делаем новый мини-сбор, цена вопроса – 170 тысяч рублей. К войне на Донбассе отношение у разных людей разное. Мое отношение простое: я за мирных людей, я считаю недопустимыми их страдания. Помощь есть, но ее мало, и, конечно, важна адресная помощь, которую получают не все. Мы с Никитой Томилиным решили помочь малоимущим жителям Донецкого региона подготовиться к зиме. Никита собрал нужды жителей региона, смета есть, помощь именно адресная.

Ветераны, пенсионеры, многодетные. Просят продуктовые наборы. Понимаете, они просят еды.

"Сахар, рис, гречка". Самые простые лекарства. Просят дрова прислать, уголь. Шампунь просят. У кого разрушены дома, просят полотенца передать. Никиту знаю давно. Приличный порядочный парень, а я с него и три шкуры отчетов сдеру, с фоточками и чеками и вам все покажем. Давайте сделаем небольшой новогодний подарок жителям Донбасса к Новому году и положим им под елочку полотенца, гречку и рис? Никиту знаю давно. Приличный порядочный парень, а я с него и три шкуры отчетов сдеру, с фоточками и чеками и вам все покажем. Давайте сделаем небольшой новогодний подарок жителям Донбасса к Новому году и положим им под елочку полотенца, гречку и рис? Номер карты 5559 4928 1393 … (Альфа) Томилин Никита Сергеевич".

Номер карты я забила, чтобы не делать рекламу.

Итак, на фоне новой, обновленной Маргариты Симоньян, суммирую вчерашнюю Маргариту и ее коллег по пропаганде и их пропагандистские описуары:

"В ОРДЛО стабильность и процветание. Никогда народы Донбасса не жили так хорошо, как при республиках. При Украине Донбасс жил плохо, в нищете, и мечтал про освобождение, но при этом Донбасс всегда кормил всю Украину и даже мир. На Донбассе угля-завались, они его продают во все страны мира за доллары и спят на долларах. В ОРДЛО каждый месяц, а то и 2 раза в месяц РФ отправляет сотни тонн гуманитарных грузов, которые там раздают всем нуждающимся. В ОРДЛО все живут лучше, чем при Украине. В ОРДЛО РФ поставляет деньги, продукты, лекарства, свет и газ. Все это отдается людям бесплатно. Все россияне и все украинцы мечтают жить, как ОРДЛО, все хотят освобождения и республики. Если все области Украины создадут по республике, то Россия будет обеспечивать их деньгами, продуктами, светом и газом бесплатно".

И дополню материалом из российской "Комсомольской правды", который сделал российским журналистом. Цитата: "Света из Луганска, как и ее младшая сестра, как и ее мама, сидевшие рядом. Да и, практически, все остальные сборщики - из ДНР и ЛНР.

- У нас там знаешь, какая зарплата? Пять тысяч рублей в месяц, - это еще хорошо, если столько, а цены — как у вас. Как жить? - продолжила Светина мама, - а тут можно заработать, если не лениться.

- Но сезон мандаринов короткий, пара месяцев, и все, - спрашиваю, - домой уезжаете?

- Да что там делать, дома. Летом мы тут в отеле работаем, или официантками. Все же не пять тысяч в месяц, как у нас в Луганке предлагают, а примерно тысяча в день, да и море, тепло, не стреляют".

Остальные огрехи чуть подуставших от вранья Симоньянш, я разберу в следующем материале. А то и там много букв получилось. Ох, и забавные же эти триколорадные зверушки, так врать, чтобы их даже триколорадные жители Донбасса возненавидели, но…Это вранье, хорошая прививка Донбассу от всего российского.

Мы же будем тщательно и побуквенно разбирать мокшанскую азбуку лжи, в этом и состоит задача бойцов невидимого информационного фронта Украины.