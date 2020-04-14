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14 апреля • обновлено в 20:18
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Уриэль Штерн
Уриэль Штерн
Общественный деятель, учредитель БФ "Квитна" Все статьи автора

Аппараты ИВЛ в Национальном институте рака требуют ремонта: присоединяйтесь к помощи

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Сегодня каждый день стоит человеческих жизней и здоровья. Сплоченными действиями мы сможем обеспечить украинских докторов всем необходимым для борьбы с короновирусом.

Врачи главного онкологического медицинского учреждения страны ежедневно спасают жизни сотен украинцев от раковых заболеваний. Но в период пандемии результат выздоровления пациентов стал зависеть не только от методов лечения и индивидуальных способностей организма онкобольного, но и от наличия необходимого оборудования состояния здоровья лечащего врача.

"Аптека доброго дня" присоединилась к социальной инициативе БФ "Квитна" по ремонту имеющихся 12 аппаратов искусственной вентиляции легких в Национальном Институте Рака. Компания выделила 150 тыс грн на покупку кислородных датчиков, необходимых для работы ИВЛ.

В начале недели была проведена предоплата на покупку необходимых кислородных датчиков. Поскольку эти комплектующие будут привезены из заграницы, необходимо было срочно их оплатить, чтобы не терять драгоценное время.

Наш постоянный помощник в поддержке Института Рака откликнулись на нашу просьбу и срочно выделили деньги на закупку кислородных датчиков для аппаратов ИВЛ. Такая спешка необходима, потому что без предоплаты эти датчики в Украину не привозят, поэтому действовать нужно очень оперативно.

Сегодня, в период всемирной пандемии Covid-19 именно аппараты искусственной вентиляции легких являются самым необходимым оборудованием для спасения жизней украинцев.

Узнать о потребностях Национального Института Рака в период пандемии и сделать благотворительный взнос можно по ссылке.

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Уриэль Штерн Уриэль Штерн
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Уриэля Штерна
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Сколько пациенты платят в карман именитым врачам этого заверения? Они что, на эти бабки в конвертах не могут отремонтировать оборудование на своих рабочих местах? От жадности лопнут скоро...
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel, ....врачам этого заведения....
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