Карантин всемирного масштаба сорвал не мало концертов и 95-го квартала и всяческих голливудских вечеринок… Но самая забавная история нас ждет впереди… Я о ежегодном постыдном шоу попов-факиров… О "Благодатном" огне и горящей Вате.

Чтобы не быть обвинённым в реформаторско-протестантской субъективности, процитирую одного из православных авторитетов сегодняшнего дня, небезызвестного диакона Андрея Кураева: "Благодатный огонь происходит от зажигалки в кармане!" Но об этом чуть ниже. Сперва пикантная подробность процесса.

Признаюсь, что все это позорное действо вызывает у меня, у христианина и пастора, нескрываемую печаль. Христос – в стороне, а Попы - Горынычи делают бизнес на банальной лжи. Делают, и даже на пасхальной неделе не краснеют.

Самое грустное, что всё это на полном серьёзе показывают по ТВ и обсуждают зачастую, уважаемые мной и обманутые фарисеями, журналисты. Особенно забавно смотреть на всяческих солидных людей, олигархов, политиков, которые со всем этим делом носятся на своих самолетах и похоже искренне считают что делают нечто священное и крайне богоугодное. Авиационное шоу, с разлетающимся по миру "святым" огнем - это Шапито. Карнавал с депутатами, которые всё это возят, с правительствами, которые сие Шапито оплачивают – позор для христианства.

Единственное что мне импонирует, в постыдном пасхальном шоу с "благодатным" огнём (который "самовозгорается" только (!!!) у православных), что в литургии используется горящая Вата… Согласитесь, с учетом событий в Донбассе и интервенции русского мира в Украину, - этот элемент литургии - весьма символичен… Ознакомимся с ним подробней…

Патриарх входит в Кувуклию и молится… (сообщают нам "эксперты") Перед схождением Благодатного огня (как нам брешут попы), появляются "сполохи" в виде молний голубоватого цвета. После чего являются огненные шарики. Иерусалимский Патриарх зажигает от них ВАТУ и уже от ВАТЫ поджигает свечи и раздает верующим, которые проводят пламенем по своим лицам и волосам, "умываясь" им без всякого вреда (за исключением постоянных ожогов).

Итак, эту процедуру можно смело назвать Ватно-Огненным шоу. Вся эта история-сказка про Огниво. Она действительно рассчитана для той категории паствы, интеллектуальные способности и склонность к критическому мышлению которых, так метко описывается словом "Вата"…

Короче! Я против этого дважды.

Во-первых, как старшина (по прошлой жизни) пожарной роты. Кричу к народу: "Берегите природу, Мать вашу, от огня!"

Во-вторых, я против, как священник. "Отцы" имейте совесть… Не морочьте людям голову! Проповедуйте Христа, в факте Воскресения которого, лично у меня, и как у историка и как у теолога, нет ни малейшего сомнения. Не устраивайте для паствы липовые факирские огненное шоу. Не путайте Цирк с Церковью. В этих словах хоть и совпадает аж три буквы, но суть то совершенно различна.

Я не буду вдаваться в тему глубоко. Кому интересно, вы можете почитать об этом, послушать лекции православных учёных, не раз призывали прекратить это позорное безобразие. Но "Шоу Маст Гоу Он!", – кричит ватный, языческий по сути, народ. А батюшки, угождая массам и набожному (и кремлевскому, и киевскому) начальству, продолжают пасхальную развлекательную программу.

"Пасхальный огонь" не имеет к христианству никакого отношения. Это лживый, дешёвый фокус, а не святой, сходящий с Неба, благодатный дар. И вот еще кое-что. Тот огонь, который обещан в конце истории человечества, однажды сойдет и пожрёт всех лжецов, в том числе, и попов-лжецов!

В Этом году огонь на карантине! Он попал под бдительное израильское око. И во избежание столпотворения и взрыва эпидемии-Шоу похоже отменяется… Хотя я то уверен что эти ребятки как то выкрутятся и все организуют… Слишком хорошо организован бизнес на этом перформансе.

Сегодня, по поводу "благодатного" огня на самоизоляции, уже начался серьёзный кипишь в чересчур православных головах… Годами народу повторяли страшное "предание" о том что, в тот год, когда огонь не сойдет, нам всем крышка. Позвольте вас успокоить… Пару цитат.

На сайте Российской и Ново-Нахичеванской епархии Святой Армянской Апостольской Православной Церкви, специально для ватных голов, разъясняется:

"Всё, что касается особых свойств выносимого огня, то всё это является плодом всё того же воображения экзальтированных паломников. ВСЕ РАССКАЗЫ О САМОВОСПЛАМЕНЕНИИ и о том, ЧТО ОГОНЬ ЭТОТ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ НЕ ОБЖИГАЕТ, являются СКАЗКОЙ, в которую предлагается просто веровать как в важную "православную истину", и многие с немалым энтузиазмом включаются в эту, часто небезопасную, игру с огнём".

Прямым текстом - Нет никакого самовозгорания. Так что без паники… Зажигалка найдется. Вата тоже будет, с этим ресурсом (и в прямом и в переносном смысле слова) тоже проблем нет.

Греческий Патриарх Иерусалимский Феофил в беседе с паломниками из России, среди которых был диакон Андрей Кураев (по словам последнего), опроверг версию о чудесном самовозжигании лампады в Храме Гроба Господня. Он заявил, что "благодатный огонь…не ежегодно свершающееся чудо, а лишь напоминание о свете, воссиявшем при Воскресении Христа". Диакон Андрей Кураев так прокомментировал слова Патриарха Феофила: "Откровеннее сказать о зажигалке в кармане он, наверное, и не мог!"

Так называемый "благодатный" огонь, зажигаемый от ваты и для ваты, – дело рук человеческих, а не Божьих. Вата будет гореть. Конец света, по крайней мере по данному поводу, отменяется!

И главное… Христос Воскрес – Воистину Воскрес! Вне всякого сомнения. С наступающим Великим Днём!!! Избавляемся от Ваты в головах!!!

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