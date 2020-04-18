Журналист Василий Апасов обвинил сотрудников телеканала 1+1 в попытке снять постановочный сюжет для ТСН о Киево-Печерской лавре.

В Facebook он опубликовал фото журналиста, который, по его словам, просил за деньги на камеру поцеловать икону.

"Перепутав нашего стримера APnews с одним из верующих в храме, попросил поцеловать икону перед камерой. После того, как наш стример отказался, ему предложили сделать это за деньги.

Дорогие "плюсы", если вам так надо показать кадры, как кто-то целует иконы, пренебрегая рекомендациями предосторожности в связи с карантином, то будьте добры сами это делать. Можете даже друг друга там поцеловать, журналист оператора или наоборот", – написал Апасов.

facebook.com/vasiliyapasoff

facebook.com/vasiliyapasoff

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Киев доставили благодатный огонь, в связи с чем разгорелся ажиотаж среди верующих. Многие из них даже отправились встречать самолет в аэропорту, куда огонь доставили священники УПЦ МП.