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18 апреля • обновлено в 23:27
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Апасов: журналисты 1+1 просили целовать иконы на камеру за деньги

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Журналист Василий Апасов обвинил сотрудников телеканала 1+1 в попытке снять постановочный сюжет для ТСН о Киево-Печерской лавре.

В Facebook он опубликовал фото журналиста, который, по его словам, просил за деньги на камеру поцеловать икону.

"Перепутав нашего стримера APnews с одним из верующих в храме, попросил поцеловать икону перед камерой. После того, как наш стример отказался, ему предложили сделать это за деньги.

Дорогие "плюсы", если вам так надо показать кадры, как кто-то целует иконы, пренебрегая рекомендациями предосторожности в связи с карантином, то будьте добры сами это делать. Можете даже друг друга там поцеловать, журналист оператора или наоборот", – написал Апасов.

"Целовать иконы за деньги": журналист "наехал" на 1+1 за сюжет о Киево-Печерской лавре

facebook.com/vasiliyapasoff

"Целовать иконы за деньги": журналист "наехал" на 1+1 за сюжет о Киево-Печерской лавре

facebook.com/vasiliyapasoff

"Целовать иконы за деньги": журналист "наехал" на 1+1 за сюжет о Киево-Печерской лавре

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Киев доставили благодатный огонь, в связи с чем разгорелся ажиотаж среди верующих. Многие из них даже отправились встречать самолет в аэропорту, куда огонь доставили священники УПЦ МП.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Василий Апасов
Место
Украина Киев
Тег
Киево-Печерская лавра
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