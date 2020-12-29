"Антонов" построит три украинских самолета Ан-178 для ВСУ: подписан меморандум

Министерство обороны и Государственное предприятие "Антонов" подписали меморандум о сотрудничестве по строительству самолетов для нужд Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили на сайте президента. В частности, речь идет о трех новых военно-транспортных самолета Ан-178, которые получат ВСУ. Они могут использоваться для доставки личного состава, вооружения и легкой военной техники, а также для транспортировки грузов, отметили в пресс-службе главы государства.

"Эти новые самолеты будут построены украинскими гражданами, из украинских комплектующих, для украинских интересов. Собственно так, как это и должно быть", – подчеркнул президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что многие международные партнеры проявляют значительный интерес к самолетам семейства "Ан", в частности к военно-транспортным образцам.

Подписание меморандума между Минобороны и ГП "Антонов" president.gov.ua

"Но одновременно, и это логично, они всегда меня спрашивают и интересуются, приняты ли эти самолеты на вооружение в Украине? Именно поэтому этот шаг – дважды важен. Он укрепляет обороноспособность Украины и будет способствовать привлечению украинских и иностранных инвестиций", – сказал Зеленский.

В будущем такие государственные заказы, по словам президента, должны быть не сенсацией, а нормой.

Зеленский во время посещения ГП "Антонов" president.gov.ua

Как отметили в пресс-службе, в ближайшее время можно ожидать полноценный комплексный план от руководства "Антонова" по восстановлению и усилению кадрового потенциала предприятия, возвращение утраченных профессионалов и привлечение новых специалистов.

Кроме того, как отмечается в сообщении, Зеленский предложил правительству проработать вопрос о создании в 2021 году украинской авиакомпании, которая будет пользоваться самолетами "Антонова".

"Давайте сделаем все возможное, чтобы авиационная отрасль Украины преодолела все зоны турбулентности и поднялась к новым высотам", – сказал он.