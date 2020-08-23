...і ще, востаннє (бо бридко) про пані Єгорову...

Я нарешті увідомила, що мені було максимально огидно почути в її антиукраїнських інтерв'ю і зверненнях.

"Про аборти на Майдані".

Пані Єгорова, ви легко і професійно брешете, не боючись, що прийде до вас слідчий і спитає імена, прізвища, де саме була палатка, хто з лікарів це робив, як були облаштовані і налагоджені "сексуальні послуги маргіналам"? Хто може це підтвердити? Хто з "маргиналів" може дати свідчення про оргії?

Але брехня це не найстрашніше. Пані Єгорова, ви зневажаєте лікарів, бо проголошуєте що ми в тих палатках, без наркозу, в повній антисанітарії проводили хірургічне переривання вагітності?

Знаєте...

З усіх ночей і чергувань в різних палатках Майдану, в бібліотеці на Грушевського, в маленькій кімнатці в будинку профсоюзів, я гостро пам'ятаю ніч штурму Українського Дому. Як нам приносили обморожених пацанів, ми їх відігрівали, капали теплі розчини, розтирали п'яти. Вони пили дуже солодкий чай, чашки стукали по зубам. А потім вони вдягали сухий одяг і знову йшли під брансбойти на мороз мінус 12. Не за сексом вони йшли, не дівок чпокати і суржиком просирати своє нікчемне життя з яскраво вираженими суїцидальними нахилами. Вони йшли за іншим. За тим, чого вашими курячими мізками і ницою душею вам не зрозуміти.

P.S піком вашої кар'єри тепер може стати інтерв'ю у Гордона.