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Антиукраїнські інтерв'ю Єгорової, або "Про аборти на Майдані"

Наталья Лелюх
Наталья Лелюх
Общество
6,2 т.
Антиукраїнські інтерв'ю Єгорової, або 'Про аборти на Майдані'

...і ще, востаннє (бо бридко) про пані Єгорову...

Я нарешті увідомила, що мені було максимально огидно почути в її антиукраїнських інтерв'ю і зверненнях.

"Про аборти на Майдані".

Пані Єгорова, ви легко і професійно брешете, не боючись, що прийде до вас слідчий і спитає імена, прізвища, де саме була палатка, хто з лікарів це робив, як були облаштовані і налагоджені "сексуальні послуги маргіналам"? Хто може це підтвердити? Хто з "маргиналів" може дати свідчення про оргії?

Але брехня це не найстрашніше. Пані Єгорова, ви зневажаєте лікарів, бо проголошуєте що ми в тих палатках, без наркозу, в повній антисанітарії проводили хірургічне переривання вагітності?

Знаєте...

З усіх ночей і чергувань в різних палатках Майдану, в бібліотеці на Грушевського, в маленькій кімнатці в будинку профсоюзів, я гостро пам'ятаю ніч штурму Українського Дому. Як нам приносили обморожених пацанів, ми їх відігрівали, капали теплі розчини, розтирали п'яти. Вони пили дуже солодкий чай, чашки стукали по зубам. А потім вони вдягали сухий одяг і знову йшли під брансбойти на мороз мінус 12. Не за сексом вони йшли, не дівок чпокати і суржиком просирати своє нікчемне життя з яскраво вираженими суїцидальними нахилами. Вони йшли за іншим. За тим, чого вашими курячими мізками і ницою душею вам не зрозуміти.

P.S піком вашої кар'єри тепер може стати інтерв'ю у Гордона.

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Источник:Facebook Наталії Лелюх
УкраинаСнежана Егорова
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