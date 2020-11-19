Антициклон принесет в Украину дожди со снегом, на дорогах появится гололедица

В пятницу, 20 ноября, в атмосферный фронт северного циклона усложнит погодные условия в Украине – прогнозируют дожди и снег.

Как сообщает в Facebook синоптик Наталья Диденко, в регионах, где температура воздуха будет около ноля или ниже, ожидается гололедица.

Больше всего вероятность дождей и снега на севере, западе, местами в центре, кроме Днепра и его районов. В восточных и южных областях преимущественно сухая погода, влажность увеличится только в Крыму и Приазовье.

Температура воздуха ночью от 3 тепла до 4 мороза, на востоке местами -6 -8; днем в Украине от 0 до 5 тепла, на востоке от 0 до 2 мороза.

В Киеве 20 ноября дожди и снег, ночью до 2 мороза, днем до 2 тепла.

Карта антициклона. Faсebook Натальи Диденко

Faсebook Натальи Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 29 декабря начнется потепление, а погода на Новый год будет теплой и дождливой.