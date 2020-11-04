Антициклон оттеснит дожди в Украине: синоптик дала прогноз до конца недели

В Украине в четверг, 5 ноября, метеоситуацию будет определять мощный антициклон с Ирландии – область высокого атмосферного давления и сухой погоды в большинстве областей. Хотя на западе на севере пройдут осадки.

Далее же этот атмосферный фронт из Европы будет блокировать дожди в нашей стране весь конец недели – 6, 7 и 8 ноября. Об этом на своей странице в Facebook написала народный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в четверг регионы накроют туманы – видимость будет ухудшаться до 200-400, а в низинах и до 50-100 метров.

Температура воздуха 5 ноября в западных и северных областях будет низкой, днем +6... +11 градусов. В центральной части ожидается +8... +12.

В то же время на востоке максимально столбики термометров поднимутся до +10... +14. В южной части будет +12... +15 градусов.

В Украину 5 ноября придет циклон из Европы Facebook Натальи Диденко

В Киев в четверг атмосферный фронт принесет дождливую пасмурную погоду. В течение дня температура воздуха составит около +9 градусов.

"В пятницу, субботу и воскресенье в Украине антициклон прогонит всех дождевых мышей, атмосферный фронт растворится и уйдет дальше, осадков не будет, весь уикэнд можно планировать лес, парки, походы вокруг дома, словом, любые планы на свежем воздухе заносите в график", – отметила Диденко, предупредив, что уже со следующей недели температура воздуха в стране начнет ощутимо снижаться.

Прогноз погоды в Украине от синоптика Facebook Натальи Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык отметил, что зима 2020-2021 года в Украине окажется не такой теплой, как прошлогодняя, но, вероятно, будет иметь "европейский характер".