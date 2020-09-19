Иммунитет к коронавирусу передается через грудное молоко – ученые

Российские ученые считают, что переболевшие коронавирусом женщины могут передавать антитела к COVID-19 новорожденным при грудном вскармливании.

Однако, антитела действуют только в период кормления грудью. Такое заявление сделал заместитель директора по научной работе Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает ТАСС.

"Как только женщина перестает кормить грудью, антитела разрушаются", – сказал он.

По словам Горелова, концентрация антител в грудном молоке разная и зависит от формы течения перенесенной инфекции. У женщин, болевших бессимптомно, количество антител существенно ниже.

"Грудное молоко защищает от большинства инфекций, но многое определяет концентрация антител в нем. Защитный эффект описан только на период кормления грудью, как только прекращается кормление, к сожалению, ребенок становится абсолютно беззащитен к коронавирусной инфекции. Поэтому и рекомендуют во все такие подъемы эпидемий максимально долго сохранять грудное вскармливание", – рассказал ученый.

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