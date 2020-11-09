Антитела к коронавирусу могут быть из-за другого заболевания – исследование

Антитела к коронавирусу могут возникать даже у тех людей, которые ранее не болели COVID-19.

Британские ученые изучили анализы 300 человек, у 5% из них были обнаружены антитела к коронавирусу. Исследователи уверены, что они появились после заражения другим родственным вирусом, сообщает Science.

"Ученые отмечают, что таким образом, некоторые люди могут иметь долю заимствованного ранее иммунитета, однако пока нет доказательств эффективности этой иммунной защиты", – говорится в результатах исследования.

Эксперимент также показал, что антитела, обнаруженные в крови не болевших коронавирусом людей, имеют различия с теми, что были получены из анализов победивших новую инфекцию.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, коронавирус может нанести вред головному мозгу. В самых тяжелых случаях заболевания наблюдается ухудшение когнитивных показателей, которое эквивалентно старению мозга на десять лет.