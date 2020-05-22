Последние исследования не позволяют утверждать, что люди, переболевшие коронавирусом, не могут заразиться повторно, кроме того, антитела к COVID-19 не вырабатываются абсолютно у каждого.

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Об этом в комментарии изданию "Гордон" сообщил инфекционист Евгений Кацман, старший врач инфекционного отделения Первого медицинского центра Тель-Авива (Израиль).

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"Мы знаем, что не у всех переболевших вырабатывается иммунитет. И еще не понимаем, что это означает. Мы еще не знаем, есть ли иммунитет у носителей. Не исключено, что они могут заразиться снова", – отметил он.

Врач подчеркнул, что наличие антител не обязательно определяет иммунитет.

"Человек, имеющий антитела, может снова заболеть. И наоборот – у человека может не быть антител, а заболеть он не может. Мы еще многого не знаем. Это очень хитрый вирус. Время покажет", – сказал он.

Евгений Кацман Фото: Первый медицинский центр Тель-Авива / Facebook

Как писал OBOZREVATEL, инфекционист Евгений Кацман также предположил, что зимой количество случаев заражения COVID-19 от каждого больного будет в два раза больше, чем летом.